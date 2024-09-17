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Туроператоры назвали стоимость осенних туров в Турцию: как отдохнуть дешевле в октябре

Туроператоры назвали лучшие осенние даты для поездки в Турцию
1:32
Туризм

Отдохнуть в Турции осенью можно значительно сэкономив, если выбирать туры на вторую половину октября. Ассоциация туроператоров России (АТОР) рекомендует планировать поездки именно на этот период, так как сезонные скидки в отелях начинают действовать с середины месяца. Важно учесть, что ближе к концу октября стоимость туров может возрасти из-за школьных каникул, которые начинаются с 26 октября. Поэтому оптимальными датами для поездок будут с 14 по 25 октября.

Туроператоры назвали лучшие осенние даты для поездки в Турцию
Фото: web.archive.org by wull_how, CC BY 3.0

По данным АТОР, десятидневные туры в отели категории «четыре звезды» и бюджетные пятизвездочные отели обойдутся в 160-200 тысяч рублей на двоих, включая перелет из Москвы. Пакеты в классические пятизвездочные гостиницы стоят дороже — от 220 до 310 тысяч рублей за аналогичный срок. Если вы предпочитаете отдых в отелях класса «5 deluxe», то сумма увеличится до 325-415 тысяч рублей на двоих. Самые роскошные гостиницы Турции предлагают отдых за 645-800 тысяч рублей за тот же период.

Таким образом, для тех, кто хочет совместить комфорт и экономию, октябрь — идеальный месяц для поездки в Турцию. Важно тщательно выбирать даты, чтобы уложиться в период скидок и избежать скачка цен на туры.

Уточнения

Ту́рция — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %).

Ба́рхатный сезо́н — условное название одного из наиболее благоприятных периодов для отдыха и времяпрепровождения человека в условиях субтропиков, в частности в условиях средиземноморского климата. 

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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