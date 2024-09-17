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Санья вошёл в топ-10 самых популярных городов Китая у иностранных туристов

Санья является одним из самых популярных городов Китая — исследование
0:45
Туризм

Санья вошёл в топ-10 самых популярных городов Китая у иностранных туристов в рейтинге, который подготовил Tripadvisor за 2024 год. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на издание "Sanya Jibao".

Санья является одним из самых популярных городов Китая — исследование
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Рейтинг представили на Глобальной туристической конференции в городе Тяньцзинь. По данным издания, популярность Саньи возрастает благодаря развитой инфраструктуре, а также высокому уровню обслуживания.

Более того, власти Хайнаня постоянно оптимизируют правила въездного туризма, в том числе за счёт улучшения работы безвизового режима для иностранных гостей. 

Ранее Pravda.Ru писала, что жители России стали чаще интересоваться путёвками в Китай.

Уточнения

Санья́ — город окружного значения на юге острова Хайнань в одноимённой провинции Китая.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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