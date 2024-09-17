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Туроператоры увеличивают число рейсов в Египет: высокий спрос на осенние и зимние туры

Туроператоры назвали стоимость туров в Египет осенью
1:10
Туризм

Этой осенью и зимой спрос на отдых в Египте значительно превышает показатели прошлого года, что побуждает туроператоров расширять свои полётные программы в страну.

Туроператоры назвали стоимость туров в Египет осенью
Фото: panoramio.com by Андрей Бобровский, CC BY 3.0

Многие туркомпании уже продали большую часть осенних туров, а гостиницы активно предлагают специальные предложения для привлечения туристов. Например, отели сети Rixos дарят клиентам индивидуальный трансфер при бронировании до конца сентября, сообщает РСТ.

На сегодняшний день цена за недельный отдых в Египте, с отправлением из Москвы в начале ноября и проживанием в 5-звёздочном отеле по системе "всё включено", начинается от 180 тысяч рублей на двоих.

В декабре можно отдохнуть за более доступную сумму: 7 ночей в Шарм-эль-Шейхе будут стоить 147 тысяч рублей, а в Хургаде — 156 тысяч рублей. С учётом таких акций и предложений, Египет становится все более популярным направлением для зимнего отдыха, особенно для тех, кто ищет тёплое солнце и комфортный сервис по привлекательным ценам.

Уточнения

Еги́пет — трансконтинентальное государство, расположенное в Северной Африке и на Ближнем Востоке (Синайский полуостров).

Туропера́тор — субъект предпринимательской деятельности, осуществляющий на основании лицензии разработку и продвижение туристского продукта, рассчитанного на массовый и индивидуальный потребительский спрос, а также его реализацию турагентам и туристам.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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