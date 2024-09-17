Туристический сбор возвращается: новые правила для иностранных гостей Таиланда

Иностранные туристы будут платить налог за въезд в Таиланд

1:20 Your browser does not support the audio element. Туризм

Таиланд планирует ввести налог для иностранных туристов с начала следующего года. Новый министр туризма Соравонг Тьентонг выразил свою готовность обложить зарубежных гостей специальным сбором.

Фото: flickr.com by Kullez, CC BY 2.0

Впервые эта идея была предложена ещё пять лет назад, но до сих пор не была реализована. Министр считает, что прежний руководитель туристического ведомства допустил значительную ошибку, не доведя инициативу до конца, но сейчас эта недоработка будет устранена.

Министр Тьентонг убеждён, что введение туристического налога поможет развитию туристической инфраструктуры, достопримечательностей и повысит уровень безопасности для гостей страны. Он подчеркнул, что собранные средства можно направить на важные проекты, которые улучшат качество обслуживания туристов и поддержат местную экономику.

Гостям, пересекающим границу по суше или морю, придётся заплатить 150 батов (около 400 рублей), а тем, кто прибывает по воздуху, — 300 батов (около 800 рублей). Однако предусмотрены и исключения: от уплаты налога будут освобождены дети до 2 лет, транзитные пассажиры, обладатели дипломатических паспортов и лица с разрешением на работу в Таиланде.

Уточнения

Таила́нд — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка.

