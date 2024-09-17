Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Трихолог: в осенний период волосы выпадают из-за уменьшения выработки витамина D
Верховный суд признал перепланировкой установку французских окон
Гастроэнтеролог: неправильный приём обезболивающих может вызвать проблемы с ЖКТ
Губернатор Беглов: необходимо запустить прямой рейс из Санкт-Петербурга на Бали
Диетолог: жирное мясо и алкоголь вредны для желудка
Искусственный интеллект поможет снизить риск неожиданных смертей пациентов в больницах
Правильная обработка лисичек для сохранения аромата
Рекомендации диетолога по употреблению семечек
Компания Harland & Wolff объявила о банкротстве

Прогулки вместо поездок на авто: американец поделился впечатлениями о России

Американский турист был поражён одной из особенностей жизни россиян
1:31
Туризм

Американский турист, который недавно побывал в России, рассказал о том, что его поразила одна особенность жизни россиян — их любовь к пешим прогулкам. Об этом он поделился в разговоре с известной российской тревел-блогершей, которая позже опубликовала подробности их беседы в своем блоге "Тут вам не там" на платформе "Дзен".

Американский турист был поражён одной из особенностей жизни россиян
Фото: freepik.com by prostooleh, PDM

Турист отметил, что для него непривычно так много ходить пешком, и это стало настоящим испытанием. По его словам, в Америке люди предпочитают передвигаться на автомобилях, так как это более безопасно, да и дороги в основном оборудованы для машин, а не для пешеходов. В России же, его подруга из Москвы постоянно предлагала прогулки: "Давай сходим до магазина", "Пройдемся до торгового центра", что его искренне удивляло.

Мужчина признался, что поначалу даже испытывал боль в ногах, ведь не привык так много ходить. В Америке, по его мнению, такие прогулки не популярны, ведь большинство людей предпочитают сесть за руль и доехать до нужного места. Для него было непонятно, почему россияне выбирают пешие прогулки вместо того, чтобы просто доехать до места на машине. Он пошутил, что подумал: "Машин, что ли, нет?"

Турист также отметил, что подобная любовь к ходьбе в России, возможно, связана с культурой или инфраструктурой, которая отличается от США, где пешие зоны не так развиты, как дороги для автомобилей.

Уточнения

Тури́зм — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.

Росси́я или Росси́йская Федера́ция (сокр. РФ), — государство в Восточной Европе и Северной Азии. Россия — крупнейшее государство в мире, её территория в международно признанных границах составляет 17 098 246 км².

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
В США сообщили о потере Украиной двух последних Су-27 и МиГ-29

Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch об утрате ВВС Украины.

В США рассказали о невосполнимой потере ВВС Украины
Ракета JASSM-ER. США планируют представить крылатую ракету
Ракета JASSM-ХR. Американцы обещают мощный скрытный удар с большой дистанции
Консервируем помидоры на зиму: 3 простых и вкусных рецепта
Почему стоит ехать на море в Сочи в ноябре-декабре
Политическая история США в свете покушений на президентов с XIX век до наших дней Игорь Буккер Противотанковый "Корнет". Убийца натовских "Абрамсов" почуял запах жертвы Дмитрий Плотников Какая власть, такое и русское "трудовое купечество" Сергей Лебедев
Простое решение: полировка фар без сложных инструментов
Облегчаем себе жизнь в холода: готовим заправку для борща на зиму из сезонных овощей
Уксус против грязи: как очистить микроволновку без усилий и вредных химических средств
Уксус против грязи: как очистить микроволновку без усилий и вредных химических средств
Последние материалы
Диетолог: жирное мясо и алкоголь вредны для желудка
Искусственный интеллект поможет снизить риск неожиданных смертей пациентов в больницах
Политическая история США в свете покушений на президентов с XIX век до наших дней
Правильная обработка лисичек для сохранения аромата
Противотанковый "Корнет". Убийца натовских "Абрамсов" почуял запах жертвы
Рекомендации диетолога по употреблению семечек
Политолог: "Республиканцы требуют у Байдена отчёта"
Компания Harland & Wolff объявила о банкротстве
Американский турист был поражён одной из особенностей жизни россиян
Врач Ильницкий: из-за стресса в среднем возрасте развивается деменция в старости
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.