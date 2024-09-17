Прогулки вместо поездок на авто: американец поделился впечатлениями о России

Американский турист был поражён одной из особенностей жизни россиян

1:31 Your browser does not support the audio element. Туризм

Американский турист, который недавно побывал в России, рассказал о том, что его поразила одна особенность жизни россиян — их любовь к пешим прогулкам. Об этом он поделился в разговоре с известной российской тревел-блогершей, которая позже опубликовала подробности их беседы в своем блоге "Тут вам не там" на платформе "Дзен".

Фото: freepik.com by prostooleh, PDM

Турист отметил, что для него непривычно так много ходить пешком, и это стало настоящим испытанием. По его словам, в Америке люди предпочитают передвигаться на автомобилях, так как это более безопасно, да и дороги в основном оборудованы для машин, а не для пешеходов. В России же, его подруга из Москвы постоянно предлагала прогулки: "Давай сходим до магазина", "Пройдемся до торгового центра", что его искренне удивляло.

Мужчина признался, что поначалу даже испытывал боль в ногах, ведь не привык так много ходить. В Америке, по его мнению, такие прогулки не популярны, ведь большинство людей предпочитают сесть за руль и доехать до нужного места. Для него было непонятно, почему россияне выбирают пешие прогулки вместо того, чтобы просто доехать до места на машине. Он пошутил, что подумал: "Машин, что ли, нет?"

Турист также отметил, что подобная любовь к ходьбе в России, возможно, связана с культурой или инфраструктурой, которая отличается от США, где пешие зоны не так развиты, как дороги для автомобилей.

Уточнения

Тури́зм — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.



Росси́я или Росси́йская Федера́ция (сокр. РФ), — государство в Восточной Европе и Северной Азии. Россия — крупнейшее государство в мире, её территория в международно признанных границах составляет 17 098 246 км².

