Туристы выбирают Москву и Петербург: аренда жилья в России увеличилась на 70% летом 2024 года

Аренда квартир на российских курортах подорожала до 8,4 тысяч рублей за ночь

1:48 Your browser does not support the audio element. Туризм

Тренд на аренду частного жилья в России продолжает набирать обороты, и это особенно заметно в период летнего отдыха 2024 года.

Фото: DESIGN BOOK | Учебник дизайнера интерьеров by Елена Фатеева, PDM

Согласно исследованию платформ Bronevik. com и RealtyCalendar, спрос на посуточную аренду квартир и апартаментов этим летом вырос на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшее количество бронирований пришлось на Москву, которая заняла лидирующие позиции с долей 18%. Петербург оказался на втором месте с 15% бронирований, а Сочи — на третьем с 7%.

Стоимость аренды также выросла, но не так резко, как на отели. В среднем, туристы платили за аренду жилья 3,5 тысячи рублей за ночь, что на 17% больше, чем годом ранее. Для сравнения, цены на отели увеличились на 24%, достигнув 5,5 тысяч рублей за ночь.

Самым дорогим курортом для аренды жилья оказался Зеленоградск в Калининградской области, где цена за ночь составила 8,4 тысячи рублей. На втором месте — Геленджик с 6,3 тысячами рублей, а Владивосток замкнул тройку с 5,9 тысячами рублей за ночь. Интересно, что не только известные курорты показали значительный рост спроса, но и Анапские курорты, которые привлекли часть туристического потока, ранее направлявшегося в Сочи.

Также подъём интереса к аренде апартаментов отмечен в Подмосковье, где увеличивается количество бронирований в летний сезон, что связано с удобным расположением и доступными ценами.

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.

