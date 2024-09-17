Советы опытных путешественников: как избежать скуки и голода во время долгого авиаперелёта

Эксперты назвали три ошибки путешественников, которые портят длительные перелёты

1:54 Your browser does not support the audio element. Туризм

Три распространённые ошибки, которые делают путешественники перед длительными перелётами, могут испортить первый день отпуска. Зарубежные эксперты, включая специалиста по потребительским путешествиям на Tripadvisor Кейси Броган, поделились с HuffPost своими советами, как избежать этих ошибок.

Фото: unsplash.com by Omar Prestwich omarprestwich, PDM

Первая ошибка — это отсутствие продуманного плана для развлечений на борту. Долгие полёты часто сопровождаются скукой, а система бортовых развлечений может подвести. Кейси Броган советует заранее загрузить фильмы, музыку или подкасты на личные устройства и убедиться, что они заряжены. Она упомянула свой недавний опыт, когда бортовая система не работала, и подготовленные фильмы на iPad спасли ситуацию.

Вторая ошибка — полагаться только на питание, предоставляемое авиакомпанией. Соучредитель The Vacationer Фил Денглер советует брать с собой свои закуски. Питание на борту может быть ограниченным, а наличие собственного перекуса гарантирует, что вы сможете поесть тогда, когда захотите, и то, что вам нравится. Это поможет избежать ситуаций, когда выбор еды на борту не соответствует вашим предпочтениям или режиму питания.

Третья ошибка — неправильный выбор места в самолёте. Вице-президент Kayak North America Пол Джейкобс отметил важность выбора места, особенно на длительных рейсах. Если вы предпочитаете спать, лучше выбрать место у окна, а если хотите свободы передвижения, предпочтительнее сидеть у прохода. Людям, которым важно больше пространства для ног, стоит рассмотреть места у аварийного выхода.

Планирование этих моментов перед полётом поможет избежать неприятных ситуаций и обеспечит комфортное начало отпуска.

Уточнения

Авиаперево́зки (воздушные перевозки) — способ транспортировки грузов и перевозки пассажиров при помощи воздушных судов.



Путеше́ствие — передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями.

