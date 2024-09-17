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Советы опытных путешественников: как избежать скуки и голода во время долгого авиаперелёта

Эксперты назвали три ошибки путешественников, которые портят длительные перелёты
1:54
Туризм

Три распространённые ошибки, которые делают путешественники перед длительными перелётами, могут испортить первый день отпуска. Зарубежные эксперты, включая специалиста по потребительским путешествиям на Tripadvisor Кейси Броган, поделились с HuffPost своими советами, как избежать этих ошибок.

Эксперты назвали три ошибки путешественников, которые портят длительные перелёты
Фото: unsplash.com by Omar Prestwich omarprestwich, PDM

Первая ошибка — это отсутствие продуманного плана для развлечений на борту. Долгие полёты часто сопровождаются скукой, а система бортовых развлечений может подвести. Кейси Броган советует заранее загрузить фильмы, музыку или подкасты на личные устройства и убедиться, что они заряжены. Она упомянула свой недавний опыт, когда бортовая система не работала, и подготовленные фильмы на iPad спасли ситуацию.

Вторая ошибка — полагаться только на питание, предоставляемое авиакомпанией. Соучредитель The Vacationer Фил Денглер советует брать с собой свои закуски. Питание на борту может быть ограниченным, а наличие собственного перекуса гарантирует, что вы сможете поесть тогда, когда захотите, и то, что вам нравится. Это поможет избежать ситуаций, когда выбор еды на борту не соответствует вашим предпочтениям или режиму питания.

Третья ошибка — неправильный выбор места в самолёте. Вице-президент Kayak North America Пол Джейкобс отметил важность выбора места, особенно на длительных рейсах. Если вы предпочитаете спать, лучше выбрать место у окна, а если хотите свободы передвижения, предпочтительнее сидеть у прохода. Людям, которым важно больше пространства для ног, стоит рассмотреть места у аварийного выхода.

Планирование этих моментов перед полётом поможет избежать неприятных ситуаций и обеспечит комфортное начало отпуска.

Уточнения

Авиаперево́зки (воздушные перевозки) — способ транспортировки грузов и перевозки пассажиров при помощи воздушных судов.

Путеше́ствие — передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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