При посадке на самолёт многие внимательные пассажиры замечают, что стюардессы стоят с руками за спиной. Этот, казалось бы, мелкий жест на самом деле имеет важное значение и несёт в себе несколько практических целей, о которых знают не все.
Держать руки за спиной — это не просто вопрос этикета, а профессиональный приём, который помогает экипажу выполнять свои обязанности эффективно и незаметно.
Когда пассажиры заходят на борт, стюардессы встречают их не просто для приветствия. В этот момент они также проводят важный процесс — подсчёт пассажиров с помощью специального устройства. Этот подсчёт проводится так, чтобы не привлекать внимания и не вызывать лишних вопросов у пассажиров. Специальный счётчик спрятан в руках за спиной, что помогает избежать ненужных подозрений или беспокойства у тех, кто не в курсе происходящего.
Это часть их профессионального поведения, позволяющая оставаться на виду, но при этом не вызывать лишнего внимания. Так экипаж с первого момента посадки создаёт атмосферу безопасности и комфорта, что особенно важно для пассажиров во время полёта, сообщает "Рамблер".
Стюарде́сса также бортпроводни́к — член кабинного экипажа, специалист рядового состава на водных и воздушных судах и железнодорожном транспорте, выполняющий работы по обслуживанию пассажиров, но главным образом ответственный за безопасность пассажиров (в случае аварии — помощь пассажирам).
Авиаперево́зки (воздушные перевозки) — способ транспортировки грузов и перевозки пассажиров при помощи воздушных судов.
Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch об утрате ВВС Украины.