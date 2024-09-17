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Что скрывается за профессиональными жестами стюардесс при встрече пассажиров

Почему стюардессы держат руки за спиной при встрече пассажиров?
1:14
Туризм

При посадке на самолёт многие внимательные пассажиры замечают, что стюардессы стоят с руками за спиной. Этот, казалось бы, мелкий жест на самом деле имеет важное значение и несёт в себе несколько практических целей, о которых знают не все.

Почему стюардессы держат руки за спиной при встрече пассажиров?
Фото: commons.wikimedia.org by Firedrop, CC BY-SA 3.0

Держать руки за спиной — это не просто вопрос этикета, а профессиональный приём, который помогает экипажу выполнять свои обязанности эффективно и незаметно.

Когда пассажиры заходят на борт, стюардессы встречают их не просто для приветствия. В этот момент они также проводят важный процесс — подсчёт пассажиров с помощью специального устройства. Этот подсчёт проводится так, чтобы не привлекать внимания и не вызывать лишних вопросов у пассажиров. Специальный счётчик спрятан в руках за спиной, что помогает избежать ненужных подозрений или беспокойства у тех, кто не в курсе происходящего.

Это часть их профессионального поведения, позволяющая оставаться на виду, но при этом не вызывать лишнего внимания. Так экипаж с первого момента посадки создаёт атмосферу безопасности и комфорта, что особенно важно для пассажиров во время полёта, сообщает "Рамблер".

Уточнения

Стюарде́сса также бортпроводни́к — член кабинного экипажа, специалист рядового состава на водных и воздушных судах и железнодорожном транспорте, выполняющий работы по обслуживанию пассажиров, но главным образом ответственный за безопасность пассажиров (в случае аварии — помощь пассажирам).

Авиаперево́зки (воздушные перевозки) — способ транспортировки грузов и перевозки пассажиров при помощи воздушных судов.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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