Эксперты назвали самые опасные зарубежные курорты для туристов в 2024 году по числу страховых случаев

Эксперты представили список самых "опасных" зарубежных курортов

2:14 Your browser does not support the audio element. Туризм

В 2024 году летний туристический сезон для россиян вновь подтвердил свои тренды по количеству зафиксированных страховых случаев. Лидерами по числу страховых происшествий остаются Турция и Египет. В то же время страны ближнего зарубежья, такие как Армения, Азербайджан, Узбекистан и Казахстан, демонстрируют самые низкие показатели страховых инцидентов и остаются одними из самых безопасных мест для отдыха.

Фото: commons.wikimedia.org by Marc Ryckaert (MJJR), CC BY 3.0

По данным Страхового Дома ВСК, август традиционно становится наиболее рискованным месяцем для путешественников — на этот период приходится 38% всех страховых обращений, за ним следуют июль с 34% и июнь с 28%. В тройку стран с наибольшим числом страховых событий входят Турция (33%), Египет (23%) и Таиланд (17%). В Турции основные проблемы туристов возникают в курортных городах Аланья (30%), Кемер (22%), Белек и Сиде (по 17%). Наименее опасным регионом страны признан Бодрум, где менее 3% случаев. Чаще всего путешественники сталкиваются с желудочно-кишечными проблемами (35%) и ЛОР-заболеваниями (5%).

Египет также небезопасен, особенно на популярных курортах Хургада (54%) и Шарм Эль Шейх (44%). Основные проблемы отдыхающих — те же, что и в Турции, а также раны, полученные от кораллов. В Таиланде лидируют Пхукет (59%) и Паттайя (25%), где основными причинами обращений остаются проблемы с ЖКТ (34%) и укусы животных, среди которых часто фигурируют кошки, обезьяны и белки.

Абхазия также вошла в список стран с высоким уровнем страховых событий. Наиболее опасные города — Гагра (55%), Сухум (8%), Цандрыпш (5%) и Новый Афон (4%). Основная проблема туристов — проблемы с ЖКТ (80%). Особое внимание следует уделить безопасности при контакте с собаками и пчелами.

Уточнения

Страховой случай (англ. insured loss) — событие, предусмотренное договором страхования или законом, с наступлением которого возникает обязанность страховщика произвести страховую выплату страхователю.



Еги́пет — трансконтинентальное государство, расположенное в Северной Африке и на Ближнем Востоке (Синайский полуостров).



Ту́рция — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %).

