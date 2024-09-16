Туристический сезон в Антальи продлится до последних дней ноября благодаря тёплой погоде

Названа дата окончания летнего сезона в Антальи

1:20 Your browser does not support the audio element. Туризм

Летний туристический сезон в Антальи стал ещё длиннее, что не может не радовать местных отельеров и туристов. Глава Ассоциации профессиональных менеджеров отелей Турции Хакан Саатчиоглу поделился приятной новостью: в этом году летний сезон продлится почти до конца ноября. Уже сейчас, в середине сентября, заполненность отелей остаётся на высоком уровне — от 90 до 95%, что сравнимо с пиковыми летними месяцами — июлем и августом.

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По его словам, октябрь обещает сохранить такие же показатели, а теплые и солнечные дни позволяют туристам наслаждаться отдыхом практически до начала зимы. Саатчиоглу отметил, что туристы могут рассчитывать на хорошую погоду вплоть до последней недели ноября. Даже бархатный сезон, традиционно менее популярный, в этом году привлекает большое количество гостей.

Однако в декабре, январе и феврале прогнозируется снижение заполненности, так как это считается самым спокойным временем для туризма в регионе. Тем не менее, продление летнего сезона приносит турецким отелям стабильный доход, а туристам — возможность насладиться морем и солнцем на протяжении более долгого периода времени.

Уточнения

Анта́лья также Анталия (тур. Antalya) — курортный и портовый город на юге Турции на берегу Средиземного моря, административный центр провинции Анталья.



Ту́рция — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %).



Ба́рхатный сезо́н — условное название одного из наиболее благоприятных периодов для отдыха и времяпрепровождения человека в условиях субтропиков, в частности в условиях средиземноморского климата.

