Туристы в Хургаде массово жалуются на задержки и срывы экскурсионных поездок в Луксор, не успевая посетить достопримечательности

Туристы в Хургаде массово жалуются на проблемы с экскурсиями в Луксор

1:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туристическая индустрия Египта столкнулась с серьёзными проблемами, вызванными массовыми жалобами туристов на экскурсионные поездки в Луксор.

Фото: commons.wikimedia.org by Ahmed hussein salleh, CC BY-SA 4.0

Туристы из Хургады и других городов Красного моря недовольны задержками на экскурсиях, особенно это касается посещения археологических зон в Луксоре. Задержки достигают полутора часов, что нарушает экскурсионную программу, включающую осмотр таких достопримечательностей, как Долина Фараонов, Храм Хатшепсут и Храм Карнака. Гиды также выразили недовольство, так как задержки не позволяют в полной мере реализовать программу посещений, а туристы остаются недовольными.

По словам главы Синдиката туристических гидов Башара Абу Талеба, основная причина задержек — это проблемы с организацией охранного сопровождения. Туристические автобусы отправляются в караванах, а их сопровождение вооружённой охраной до Кены и обратно организуется с опозданием. Задержки начинаются на этапе сбора автобусов в Сафаге, где транспорт ожидает формирования каравана. В результате туристы не успевают посетить запланированные объекты и жалуются на неисполненные обязательства.

Ситуацию также прокомментировал директор одной из крупнейших туристических компаний Хургады Сайед Аль-Джабри. Он отметил, что спрос на экскурсии в Луксор высок, особенно среди туристов из Германии, России и Восточной Европы.

По его словам, это важные направления для туристов, так как они покупают сувениры и подарки именно в археологических зонах. Однако проблемы с транспортировкой и организациями экскурсий негативно сказываются на имидже страны как туристического направления.

Уточнения

Луксо́р — город в Верхнем Египте, на восточном берегу Нила, административный центр мухафазы Луксор с населением более полумиллиона жителей (арабы, некоторое число коптов).



Еги́пет — трансконтинентальное государство, расположенное в Северной Африке и на Ближнем Востоке (Синайский полуостров).

