Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Волшебные свойства скорлупы фисташек: 6 идей применения, о которых стоит знать дачникам
Пицца на сковороде: как создать идеальное блюдо даже без духовки
Число иностранных пользователей российского аналога SWIFT выросло
NASA вернуло к жизни старейший космический аппарат
Как перестать стесняться своего тела и научиться его любить?
Дзюба заявил, что хочет еще "пошуметь в лиге"
Как наладить близкие отношения с вашей кошкой
Как понять, что угонщики заинтересовались вашим автомобилем
В Подмосковье придумали новый способ маскировки цен на новостройки

Туристы в Хургаде массово жалуются на задержки и срывы экскурсионных поездок в Луксор, не успевая посетить достопримечательности

Туристы в Хургаде массово жалуются на проблемы с экскурсиями в Луксор
1:50
Туризм

Туристическая индустрия Египта столкнулась с серьёзными проблемами, вызванными массовыми жалобами туристов на экскурсионные поездки в Луксор.

Туристы в Хургаде массово жалуются на проблемы с экскурсиями в Луксор
Фото: commons.wikimedia.org by Ahmed hussein salleh, CC BY-SA 4.0

Туристы из Хургады и других городов Красного моря недовольны задержками на экскурсиях, особенно это касается посещения археологических зон в Луксоре. Задержки достигают полутора часов, что нарушает экскурсионную программу, включающую осмотр таких достопримечательностей, как Долина Фараонов, Храм Хатшепсут и Храм Карнака. Гиды также выразили недовольство, так как задержки не позволяют в полной мере реализовать программу посещений, а туристы остаются недовольными.

По словам главы Синдиката туристических гидов Башара Абу Талеба, основная причина задержек — это проблемы с организацией охранного сопровождения. Туристические автобусы отправляются в караванах, а их сопровождение вооружённой охраной до Кены и обратно организуется с опозданием. Задержки начинаются на этапе сбора автобусов в Сафаге, где транспорт ожидает формирования каравана. В результате туристы не успевают посетить запланированные объекты и жалуются на неисполненные обязательства.

Ситуацию также прокомментировал директор одной из крупнейших туристических компаний Хургады Сайед Аль-Джабри. Он отметил, что спрос на экскурсии в Луксор высок, особенно среди туристов из Германии, России и Восточной Европы.

По его словам, это важные направления для туристов, так как они покупают сувениры и подарки именно в археологических зонах. Однако проблемы с транспортировкой и организациями экскурсий негативно сказываются на имидже страны как туристического направления.

Уточнения

Луксо́р — город в Верхнем Египте, на восточном берегу Нила, административный центр мухафазы Луксор с населением более полумиллиона жителей (арабы, некоторое число коптов).

Еги́пет — трансконтинентальное государство, расположенное в Северной Африке и на Ближнем Востоке (Синайский полуостров).

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Консервируем помидоры на зиму: 3 простых и вкусных рецепта

Сочные, ароматные томаты — незаменимый ингредиент множества блюд. Чтобы наслаждаться этим вкусом круглый год, их важно правильно заготовить на зиму.

Вкусные помидоры круглый год: рецепты домашних заготовок на зиму
Отдых в Сочи в межсезонье: когда лучше приехать на море в конце года
Почему стоит ехать на море в Сочи в ноябре-декабре
Простое решение: полировка фар без сложных инструментов
Уксус против грязи: как очистить микроволновку без усилий и вредных химических средств
Ракета JASSM-ER. США планируют представить крылатую ракету Дмитрий Плотников Туристы возвращаются в Большой каньон Афганистана Ирина Гусакова
Как создать идеальный интерьер в 2025 году: минимализм, экология и цветовые всплески
Избавляемся от накипи в чайнике с помощью простых и доступных домашних средств без химии
Как быстро увеличить мышцы на руках: эффективная тренировка
Как быстро увеличить мышцы на руках: эффективная тренировка
Последние материалы
NASA вернуло к жизни старейший космический аппарат
Как перестать стесняться своего тела и научиться его любить?
Дзюба заявил, что хочет еще "пошуметь в лиге"
Как наладить близкие отношения с вашей кошкой
Как понять, что угонщики заинтересовались вашим автомобилем
В Подмосковье придумали новый способ маскировки цен на новостройки
На каком масле стоит жарить рыбу, чтобы было вкусно и полезно
Репродуктолог: лечение бесплодия неясного генеза возможно
В связи с выборами в Шри-Ланке туристам рекомендуют проявлять максимальную бдительность
6 требований ГАИ, которые водители могут смело игнорировать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.