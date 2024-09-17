Город Касимов установил рекорд по числу музеев и выставочных пространств

Город Касимов попал в Книгу рекордов России

0:52 Your browser does not support the audio element. Туризм

Касимов попал в Книгу рекордов России по количеству музеев и выставочных пространств на одной версте. Об этом сообщил мэр города Иван Бахилов в социальной сети "ВКонтакте".

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Он рассказал, что на протяжении около 1 километра расположились 15 культурных объектов.

"В Реестре рекордов России зарегистрирован рекорд "Самое большое количество музеев и выставочных пространств на одной версте". На протяжении всего 1 километра 66 метров и 80 сантиметров расположились 15 уникальных объектов культуры, каждый из которых играет важную роль в сохранении истории и традиций региона", — написал Иван Бахилов.

Ранее Pravda.Ru сообщала, что в Томске установили рекорд России по изготовлению украшений из бересты.

Уточнения

Каси́мов — город в России, административный центр Касимовского района Рязанской области, в состав которого не входит, являясь городом областного значения, образует муниципальное образование городской округ город Касимов.



