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Суд встал на сторону туристок, багаж которых потерялся в путешествии

Туристки отсудили у авиакомпании компенсацию морального вреда из-за утери багажа
1:11
Туризм

Туристки отсудили у "Аэрофлота" компенсацию морального вреда из-за потери багажа. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга в Telegram-канале.

Туристки отсудили у авиакомпании компенсацию морального вреда из-за утери багажа
Фото: freepik.com is licensed under public domain

В январе 2024 года Наталья и Стефания отправились в путешествие из Санкт-Петербурга в Гонконг с пересадкой в Москве. Когда россиянки прибыли в Китай, то им сообщили, что их багаж пропал. Однако по прошествии нескольких дней туристкам вернули вещи.

По возвращении в Россию Наталья и Стефания потребовали у "Аэрофлота" оплатить штраф за просрочку в доставке багажа, возместить средства в счёт компенсации расходов на приобретение предметов первой необходимости, а также компенсацию морального вреда. Перевозчик отказал выполнить последнее требование. В результате туристки обратились в суд. По итогу иск заявительниц удовлетворили. Однако размер компенсации уменьшили с предполагаемых 50 тысяч рублей до 5 тысяч на туриста.

Ранее Pravda.Ru писала, что путешественники отсудили более 200 тысяч рублей из-за задержки рейса.

Уточнения

Гонко́нг — специальный административный район Китайской Народной Республики, один из ведущих глобальных городов и финансовых центров мира. 

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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