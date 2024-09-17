Великобритания введёт въездной сбор для туристов из Европы

Туристы из Европы должны будут платить въездной сбор при посещении Великобритании

0:56 Your browser does not support the audio element. Туризм

С 2025 года европейские туристы, которым для посещения Великобритании не нужна виза, будут обязаны оплачивать сбор в размере 10 фунтов стерлингов (около 12 евро) при въезде в страну, сообщает CNN.

Фото: commons.wikimedia.org by Mайкл Гиммельфарб, PDM

Система электронного разрешения на поездки (ETA), первоначально введённая для граждан Катара, теперь распространится и на путешественников из других стран, включая Евросоюз. В настоящее время подавать заявку на получение ETA для въезда в Британию должны граждане Бахрейна, Кувейта, Омана, Катара, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов.

В ноябре 2024 года программа будет расширена на граждан большинства других стран, включая США, а к весне 2025 года включит и граждан Европы, за исключением Ирландии.

Уточнения

Ви́за — разрешительный документ, дающий право человеку на пересечение тех или иных границ.



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