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Великобритания введёт въездной сбор для туристов из Европы

Туристы из Европы должны будут платить въездной сбор при посещении Великобритании
0:56
Туризм

С 2025 года европейские туристы, которым для посещения Великобритании не нужна виза, будут обязаны оплачивать сбор в размере 10 фунтов стерлингов (около 12 евро) при въезде в страну, сообщает CNN. 

Туристы из Европы должны будут платить въездной сбор при посещении Великобритании
Фото: commons.wikimedia.org by Mайкл Гиммельфарб, PDM

Система электронного разрешения на поездки (ETA), первоначально введённая для граждан Катара, теперь распространится и на путешественников из других стран, включая Евросоюз. В настоящее время подавать заявку на получение ETA для въезда в Британию должны граждане Бахрейна, Кувейта, Омана, Катара, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов.

В ноябре 2024 года программа будет расширена на граждан большинства других стран, включая США, а к весне 2025 года включит и граждан Европы, за исключением Ирландии.

Уточнения

Ви́за — разрешительный документ, дающий право человеку на пересечение тех или иных границ.

Граждани́н (м.), Гражда́нка (ж.) — лицо, принадлежащее к постоянному населению того или иного государства, имеющее любую национальность, этнос, пользующееся его защитой и наделённый совокупностью прав и обязанностей в рамках действующих законов государства.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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