Самые оригинальные места для ночлега

Путешествие, о котором будут говорить: 4 самых впечатляющих необычных отеля

3:00 Your browser does not support the audio element. Туризм

Когда мы планируем путешествие, в первую очередь мы обращаем внимание на комфорт и условия будущего проживания. Но есть отели, которые предлагают своим гостям нечто большее, чем просто удобные номера. Эти уникальные места не только удовлетворяют базовые потребности, но и дарят незабываемые впечатления и воспоминания.

Фото: panoramio.com by geoka.ru, CC BY 3.0

Ледяной отель, Швеция

Одно из самых известных необычных мест для ночлега — Ледяной отель в шведском городе Юккасъярви. Каждый год, начиная с 1989 года, отель отстраивается заново изо льда и снега. Всё в нём — от стен и мебели до посуды и бокалов — выполнено изо льда. Температура в номерах поддерживается около -5°C, но спать гости могут в специальных спальных мешках, не замерзая. Отдыхающие могут насладиться ледяной архитектурой, принять участие в различных активностях и отведать блюда скандинавской кухни.

Капсульный отель, Япония

Японцы известны своей любовью к компактности и минимализму. Это прослеживается и в концепции капсульных отелей, появившихся в Стране восходящего солнца в 1970-х годах. Гости этих отелей селятся в небольших индивидуальных модулях, напоминающих футуристические саркофаги. Каждая капсула оснащена только самым необходимым — спальным местом, розетками, светом и системой вентиляции. Несмотря на крошечные размеры, капсульные отели предлагают все необходимое для комфортного ночлега по низким ценам.

Бутик-отель в пещере, Турция

В турецком городе Невшехир, в сердце Каппадокии, находится уникальный пещерный отель. Большая часть номеров и общих помещений вырублена прямо в скальных породах. Такая необычная архитектура создает ощущение жизни в доисторические времена, но при этом не лишает постояльцев современных удобств. Гости могут насладиться невероятными видами, панорамными террасами и изысканной местной кухней.

Подводный отель, Мальдивы

На дне океана, среди коралловых рифов Мальдивских островов, находится фешенебельный подводный отель "Ниранджара". Его великолепные номера с прозрачными стенами позволяют круглые сутки любоваться подводным миром. Постояльцы могут не только наблюдать за морскими обитателями, но и заниматься дайвингом, исследуя близлежащие рифы. Роскошный интерьер и безупречный сервис делают этот отель одним из самых уникальных мест для отдыха на планете.

Эти и многие другие оригинальные отели по всему миру предлагают своим гостям незабываемое и увлекательное путешествие. Выбирая такие необычные места для ночлега, вы гарантированно получите массу ярких впечатлений и воспоминаний.

Уточнения

Гости́ница оте́ль (от фр. hôtel) — средство размещения, состоящее из определённого количества номеров, имеющее единое руководство, предоставляющее набор услуг (минимум — заправка постелей, уборка номера и санузла). Гостиницы подразделяются на различные классы в соответствии с предоставляемыми услугами и оборудованием номеров. Историческое название недорогой гостиницы в России — постоялый двор.

