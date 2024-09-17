В Тульской области появился новый инклюзивный маршрут

В Тульской области новый инклюзивный маршрут привлекает первых туристов

1:02 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Туле открылся новый инклюзивный туристический маршрут, уже привлекающий первых посетителей, сообщает Интерфакс.

Фото: freepik.com by cookie_studio, PDM

В День города губернатор Тульской области Дмитрий Миляев встретился с туристами, поблагодарив жителей за помощь в тестировании маршрута. Он подчеркнул, что власти прилагают все усилия, чтобы сделать все достопримечательности Тулы, а также объекты досуга и спорта доступными для всех.

В настоящее время изменения для людей с ограниченными возможностями уже проведена в центре города, в том числе в Музейном квартале, где музеи, кафе и рестораны стали доступны для инвалидов.

Тротуары, заезды в кремль и на набережную также соответствуют необходимым стандартам. Губернатор отметил, что степень комфорта каждой точки маршрута предстоит оценить самим туристам.

Напомним, что инициатива создания нового инклюзивного маршрута принадлежит общественной организации инвалидов.

Уточнения

Достопримеча́тельность — место, вещь или объект, заслуживающие особого внимания, знаменитые или замечательные чем-либо, например, являющиеся историческим наследием, художественной ценностью.





Тротуа́р — элемент обустройства дорог, предназначенный для движения пешеходов, мостовая для пешеходов, по бокам улицы. Обычно сооружается из асфальта, бетона или тротуарной плитки, отделён от проезжей части дорог бордюром.



