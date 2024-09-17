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В Тульской области появился новый инклюзивный маршрут

В Тульской области новый инклюзивный маршрут привлекает первых туристов
1:02
Туризм

В Туле открылся новый инклюзивный туристический маршрут, уже привлекающий первых посетителей, сообщает Интерфакс.

В Тульской области новый инклюзивный маршрут привлекает первых туристов
Фото: freepik.com by cookie_studio, PDM

В День города губернатор Тульской области Дмитрий Миляев встретился с туристами, поблагодарив жителей за помощь в тестировании маршрута. Он подчеркнул, что власти прилагают все усилия, чтобы сделать все достопримечательности Тулы, а также объекты досуга и спорта доступными для всех.

В настоящее время изменения для людей с ограниченными возможностями уже проведена в центре города, в том числе в Музейном квартале, где музеи, кафе и рестораны стали доступны для инвалидов.

Тротуары, заезды в кремль и на набережную также соответствуют необходимым стандартам. Губернатор отметил, что степень комфорта каждой точки маршрута предстоит оценить самим туристам.

Напомним, что инициатива создания нового инклюзивного маршрута принадлежит общественной организации инвалидов. 

Уточнения

Достопримеча́тельность — место, вещь или объект, заслуживающие особого внимания, знаменитые или замечательные чем-либо, например, являющиеся историческим наследием, художественной ценностью.
 

Тротуа́р — элемент обустройства дорог, предназначенный для движения пешеходов, мостовая для пешеходов, по бокам улицы. Обычно сооружается из асфальта, бетона или тротуарной плитки, отделён от проезжей части дорог бордюром.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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