В Тульской области появился новый инклюзивный маршрут

В Туле открылся новый инклюзивный туристический маршрут, уже привлекающий первых посетителей, сообщает Интерфакс.
В День города губернатор Тульской области Дмитрий Миляев встретился с туристами, поблагодарив жителей за помощь в тестировании маршрута. Он подчеркнул, что власти прилагают все усилия, чтобы сделать все достопримечательности Тулы, а также объекты досуга и спорта доступными для всех.
В настоящее время изменения для людей с ограниченными возможностями уже проведена в центре города, в том числе в Музейном квартале, где музеи, кафе и рестораны стали доступны для инвалидов.
Тротуары, заезды в кремль и на набережную также соответствуют необходимым стандартам. Губернатор отметил, что степень комфорта каждой точки маршрута предстоит оценить самим туристам.
Напомним, что инициатива создания нового инклюзивного маршрута принадлежит общественной организации инвалидов.
Достопримеча́тельность — место, вещь или объект, заслуживающие особого внимания, знаменитые или замечательные чем-либо, например, являющиеся историческим наследием, художественной ценностью.
Тротуа́р — элемент обустройства дорог, предназначенный для движения пешеходов, мостовая для пешеходов, по бокам улицы. Обычно сооружается из асфальта, бетона или тротуарной плитки, отделён от проезжей части дорог бордюром.
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