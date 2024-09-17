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Winepark в Крыму посетили 200 тысяч человек за три года, проводя ежегодный фестиваль винной культуры

Winepark в Крыму привлек более 200 тысяч посетителей за три года работы
1:23
Туризм

В винном парке в Крыму, известном как Winepark, за три года его работы более 200 тысяч человек посетили данный центр винного туризма, сообщила руководитель проекта Евгения Константинова.

Winepark в Крыму привлек более 200 тысяч посетителей за три года работы
Фото: winepark.ru

"Winepark открыл свои двери в 2021 году и с тех пор смог привлечь свыше 200 тысяч посетителей. Этот сезон показывает еще более высокие показатели по сравнению с прошлым годом, так как число любителей вина увеличивается, ведь вино является важной частью культурного наследия Крыма", — отметила Константинова.

В субботу прошел уже ставший традиционным фестиваль Winepark Fest, который объединяет искусство, гастрономию и виноделие. Тысячи гости собрались, чтобы насладиться атмосферой винной культуры. На фестивале проводятся выставки, дегустации, экскурсии по винодельне и посещение смотровой башни, а также выступления артистов. Каждый желающий может посетить это мероприятие.

Winepark, открывшийся осенью 2021 года на территории Mriya Resort & Spa в Понизовке, стал первым винным парком в России, занимая площадь 30 гектаров, включая виноградники площадью около восьми гектаров и уникальную винодельню высотой 54 метра.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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