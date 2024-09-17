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Путешествие с домашним животным по России: необходимые документы и правила

Как путешествовать с домашним животным по России: пошаговая инструкция
3:27
Туризм

Путешествие с домашними животными по территории России требует предварительной подготовки и оформления необходимых документов. Независимо от того, собираетесь ли вы отправиться в поездку на самолёте, поезде или автомобиле, важно учитывать несколько обязательных правил, которые помогут сделать путешествие комфортным и безопасным для вас и вашего питомца.

Как путешествовать с домашним животным по России: пошаговая инструкция
Фото: www.freepik.com

Оформите необходимые документы

Путешествие по России с домашним животным на самолёте, поезде или автомобиле — достаточно простой процесс, если вы перевозите питомца для личных целей.

Первое, что нужно сделать — оформить ветеринарный паспорт (образец заполнения можно найти в Сети). В нём обязательно должна быть отметка о действующей прививке от бешенства, так как она является обязательным условием для путешествий. Дополнительных документов оформлять не требуется.

После этого вам нужно посетить Станцию по борьбе с болезнями животных (СББЖ) вместе с питомцем и его паспортом. Там ветеринар проведет осмотр и поставит соответствующие отметки в документ. Этот визит нужно планировать не раньше чем за 14 дней до поездки.

Это основные шаги, необходимые для поездок с животным по России.

Если же вы везёте питомца для передачи новому владельцу или участия в выставках, потребуется дополнительный документ — ветеринарное свидетельство. Получить его можно в СББЖ.

В Москве и Московской области для оформления этого документа нужно обращаться за несколько дней до поездки, предоставив ветеринарный паспорт с прививкой от бешенства и справку о результатах анализа кала на яйца глист, проведенного в аккредитованной лаборатории не ранее чем за 5 дней до отправления.

В других регионах России требования, как правило, аналогичны, но лучше уточнить их в местной СББЖ.

Если у вашего животного нет прививки от бешенства, позаботьтесь о вакцинации заранее. Ветеринарное свидетельство можно получить только через 20 дней после прививки. Если же прививка была сделана своевременно, ожидание 21 дня не требуется, и животное может путешествовать по России без ограничений.

Обратите внимание, что ветеринарное свидетельство действительно в течение 5 дней с момента оформления и на весь период поездки.

Особенности путешествий с животными на самолёте и поезде

Перед полётом обязательно уточните у авиакомпании её требования к перевозке животных. Перед посадкой вам может потребоваться предъявить документы на питомца.

Если вы путешествуете поездом, ветеринарное свидетельство или паспорт также может понадобиться для проверки.

Путешествие с животным в/из Калининградской области

Если вы отправляетесь в Калининградскую область или из неё на самолёте, дополнительных документов не потребуется — достаточно ветеринарного паспорта с прививкой от бешенства.

Однако, если вы планируете поездку на поезде или автомобиле, будьте готовы к пересечению границ Европейского Союза. В этом случае, кроме ветеринарного паспорта, понадобится Евросправка. Её можно получить в территориальном управлении Россельхознадзора (за 5 дней до отправки) или на границе при автомобильной поездке.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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