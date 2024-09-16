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Посольство в Шри-Ланке призвало россиян соблюдать осторожность

В связи с выборами в Шри-Ланке туристам рекомендуют проявлять максимальную бдительность
1:39
Туризм

Посольство России на Шри-Ланке призывает российских граждан, находящихся на острове, соблюдать повышенную осторожность в связи с предстоящими президентскими выборами, назначенными на 21 сентября 2024 года, сообщает РИА Новости.

В связи с выборами в Шри-Ланке туристам рекомендуют проявлять максимальную бдительность
Фото: freepik.com by проволочный брус is licensed under Free More info

"В связи с запланированными на 21 сентября 2024 г. президентскими выборами призываем в день голосования, а также в последующий период проявлять максимальную бдительность про перемещении по острову, избегать массовых скоплений людей, в случае возникновения ситуаций, угрожающих вашей жизни и здоровью, уведомлять об этом дежурного консула посольства", — сообщило посольство.

На выборах президента Шри-Ланки участвуют 39 кандидатов, включая действующего президента Ранила Викрамасингхе, лидера оппозиционной партии "Объединенная национальная сила" Саджита Премадасу, а также племянника бывшего президента Готабаи РаджапаксыНамала Раджапаксы. Согласно конституции, выборы должны состояться до ноября 2024 года в связи с истечением срока полномочий действующего президента.

Напомним, что Готабайя Раджапакса победил на последних президентских выборах в 2019 году, но ушел в отставку в июле 2022 года на фоне протестов. Его преемником стал Ранил Викрамасингхе. Президент Шри-Ланки избирается на пятилетний срок, не более чем на два президентских срока.

Уточнения

Голосова́ние — способ принятия решения группой людей (собранием, электоратом), при котором общее мнение формулируется путём подсчёта голосов членов группы.
 

Президе́нт — выборный глава государства в государствах с республиканской или смешанной формой правления, избираемый на установленный (например, конституцией) срок с ограниченной законом властью.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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