Какие обязательные услуги должен предоставлять пятизвёздочный отель

Каким критериям должен соответствовать пятизвёздочный отель

1:16 Your browser does not support the audio element. Туризм

Отель категории "пять звезд" должен соответствовать высоким стандартам комфорта и сервиса, сообщает Рамблер.

Фото: panoramio.com by geoka.ru, CC BY 3.0

В каждом номере обязательно должны присутствовать интернет, кондиционер, телевизор, телефон, сейф, мини-бар, бутилированная вода, а также ванная комната площадью не менее 3,8 кв. м. В санузле должны быть доступны горячая и холодная вода, туалетная бумага, мыло, махровые салфетки для рук, пакеты для личных вещей, одноразовые сиденья для унитаза, диспенсер с кремом. Ежедневно проводится уборка номера, смена полотенец и белья.

Гостиница обязана предлагать шведский стол, круглосуточное питание и обслуживание в номере. Дополнительные услуги включают химчистку, прачечную, аренду автомобиля, услуги швейцара и бронирование билетов на транспорт и развлекательные мероприятия.

Внешний вид здания также регламентируется определенными требованиями. Отель должен иметь светящуюся вывеску и подсветку, несколько лифтов, вместительную парковку, а площадь холлов должна составлять не менее 160 кв. м.

Уточнения

Парко́вка — технический термин, означающий штатный перевод механизма, устройства, транспортного средства в нерабочее, неподвижное положение в предусмотренном для этого безопасном месте.



Кондиционе́р (англ. conditioner) — устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники.



