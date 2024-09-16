В России запустили единственный в стране фуникулёр, который проходит под стенами кремля

Под стенами Нижегородского кремля начал работать фуникулёр

1:20 Your browser does not support the audio element. Туризм

Накануне в Нижегородском кремле состоялся торжественный запуск фуникулёра. Соответствующая информация опубликована на сайте правительства области города.

Фото: commons.wikimedia.org by Алексей Трефилов, CC BY-SA 4.0

По словам губернатора Глеба Никитина, это единственный в России фуникулёр, который проходит под стенами кремля.

"Сегодня мы открываем уникальное инженерное сооружение — единственный в России фуникулёр, проходящий под стенами кремля. Для нас было крайне важным ни в коем случае не поставить под угрозу сохранность крепости, поэтому мы провели большой пласт работ по укреплению склонов, стены, фундаментов", — рассказал он.

Власти рассчитывают, что фуникулёр станет важным элементом туристического ландшафта города и частью нового маршрута для молодожёнов. Они смогут подняться от площади Народного единства к Никольской церкви при манеже и памятнику Дмитрию Донскому и Ефросиньи Суздальской, которые являются покровителями супружества.

Известно, что фуникулёр будет работать на протяжении всего года. Он сможет перевозить 120 человек в час в одном направлении.

Ранее Pravda.Ru писала, что Нижний Новгород вошёл в топ-5 городов для поездок в конце лета.

Уточнения

Нижегоро́дский кремль — крепость в историческом центре Нижнего Новгорода и его древнейшая часть, главный общественно-политический и историко-художественный комплекс города.

