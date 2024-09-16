Россиянам порекомендовали быть бдительными в Шри-Ланке в день выборов президента

Посольство России в Шри-Ланке в Telegram-канале порекомендовало российским туристам соблюдать осторожность 21 сентября в связи с президентскими выборами.
В ведовстве уточнили, что следует быть бдительными при перемещении по стране, а также избегать массовых скоплений людей.
"В связи с запланированными на 21 сентября 2024 года президентскими выборами призываем в день голосования, а также в последующий период проявлять максимальную бдительность при перемещении по острову, избегать массовых скоплений людей. В случае возникновения ситуаций, угрожающих вашей жизни и здоровью, уведомлять об этом дежурного консула", — сказано в сообщении.
По данным агентства ТАСС, аналогичные предупреждения опубликовали и другие страны, в том числе США, Австралия и Канада. В сообщениях отмечается, что в случае возникновения беспорядков полиция может применить водомёты и слезоточивый газ.
Напомним, что последние президентские выборы в Шри-Ланке состоялись в 2019 году. На них победил Готабая Раджапакса.
Шри-Ла́нка́ — островное государство в Южной Азии, на одноимённом острове у юго-восточного побережья Индостана. Имеет морскую границу с Индией.
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