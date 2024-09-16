Россиянам порекомендовали быть бдительными в Шри-Ланке в день выборов президента

Россиян призвали соблюдать осторожность в Шри-Ланке 21 сентября

1:13 Your browser does not support the audio element. Туризм

Посольство России в Шри-Ланке в Telegram-канале порекомендовало российским туристам соблюдать осторожность 21 сентября в связи с президентскими выборами.

Фото: commons.wikimedia.org by Molivolo, CC BY-SA 3.0

В ведовстве уточнили, что следует быть бдительными при перемещении по стране, а также избегать массовых скоплений людей.

"В связи с запланированными на 21 сентября 2024 года президентскими выборами призываем в день голосования, а также в последующий период проявлять максимальную бдительность при перемещении по острову, избегать массовых скоплений людей. В случае возникновения ситуаций, угрожающих вашей жизни и здоровью, уведомлять об этом дежурного консула", — сказано в сообщении.

По данным агентства ТАСС, аналогичные предупреждения опубликовали и другие страны, в том числе США, Австралия и Канада. В сообщениях отмечается, что в случае возникновения беспорядков полиция может применить водомёты и слезоточивый газ.

Напомним, что последние президентские выборы в Шри-Ланке состоялись в 2019 году. На них победил Готабая Раджапакса.

Уточнения

Шри-Ла́нка́ — островное государство в Южной Азии, на одноимённом острове у юго-восточного побережья Индостана. Имеет морскую границу с Индией.

