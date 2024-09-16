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В Москве к 2030 году построят 125 летних бассейнов с подогревом и в 10 раз увеличат число лыжных трасс

Собянин рассказал о планах по развитию сезонного отдыха в Москве до 2030 года
1:52
Туризм

К 2030 году в Москве запланировано значительное улучшение инфраструктуры для сезонного отдыха, что сделает столицу ещё более привлекательной для жителей и туристов.

Собянин рассказал о планах по развитию сезонного отдыха в Москве до 2030 года
Фото: commons.wikimedia.org by Fivehotelandspa, CC BY-SA 3.0

Мэр Москвы Сергей Собянин поделился в своём блоге новыми планами по развитию городской среды, которые предусматривают как увеличение зимних развлечений, так и создание совершенно новой летней инфраструктуры у воды.

Зимние развлечения

Сегодня москвичи могут наслаждаться одной из лучших в мире инфраструктур для зимнего отдыха. Каждый год 53 миллиона человек посещают городские катки, лыжные трассы и снежные городки. Однако планы на будущее ещё более амбициозны.

Мэр Москвы пообещал, что в ближайшие годы будет значительно увеличено количество лыжных трасс с искусственным оснежением — их станет в 10 раз больше. Такие трассы не будут зависеть от погодных условий и позволят горожанам кататься на лыжах даже при глобальном потеплении. Также появятся новые зимние объекты в районах, где их пока недостаточно.

Летний отдых

Пока инфраструктура для летнего отдыха в Москве развита не так хорошо, как зимняя. На данный момент в городе работает около 30 открытых бассейнов, но к 2030 году это число увеличится до 125. Причём бассейны будут построены практически в каждом районе и будут оборудованы системой подогрева, что позволит продлить купальный сезон.

Все эти меры являются частью стратегии повышения качества городской среды до 2030 года. Мэр отметил, что планы тщательно продуманы, обеспечены финансированием и будут реализованы на высоком уровне.

Уточнения

Москва́ (МФА: [mɐˈs̪kvä] ) — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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