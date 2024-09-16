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Житель Ханты-Мансийска оформил 1600 бесплатных билетов Utair через сбой программы лояльности

Клиент Utair два года пользовался бесплатными перелётами, обманывая авиакомпанию
1:04
Туризм

Житель Ханты-Мансийска использовал техническую ошибку на сайте авиакомпании Utair, чтобы бесплатно оформлять авиабилеты.

Клиент Utair два года пользовался бесплатными перелётами, обманывая авиакомпанию
Фото: commons.wikimedia.org by Airport Surgut, CC BY-SA 4.0

Будучи участником программы лояльности, он заметил, что мили на его счёте не списываются при покупке билетов. Воспользовавшись этим сбоем, он успел оформить более 1600 бесплатных билетов. Сначала мужчина приобретал их для себя и своих близких, а затем начал продавать другим людям. За два года он потратил около 8,4 миллиона миль, что соответствует значительной сумме, если пересчитать её в рубли, пишет Mash.

Мошенничество было раскрыто спустя два года, а мужчина предстал перед судом. По закону, ему грозило четыре года лишения свободы за мошенничество, однако суд учёл смягчающие обстоятельства и заменил реальный срок на два года условного наказания. Помимо этого, он обязан вернуть 8,4 миллиона рублей, что было начислено за потраченные мили.

Уточнения

ЮТэйр (англ. Utair) — российская авиакомпания, образующая вместе с дочерними структурами, один из крупнейших в стране авиахолдингов — группу «ЮТэйр».

Авиабиле́т — договор о перевозке между авиакомпанией и пассажиром, предоставляющий право на услуги авиационной пассажирской перевозки, в виде именного документа установленного образца. 

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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