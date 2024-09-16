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Бархатный сезон начался в южных регионах России и продлится до середины октября

В южных регионах России и на Северном Кавказе стартовал бархатный сезон
1:30
Туризм

На юге России и на Северном Кавказе официально стартовал бархатный сезон — период, когда жара спадает, но погода остаётся комфортной, а температура воды ещё высокая.

В южных регионах России и на Северном Кавказе стартовал бархатный сезон
Фото: unsplash.com by Alex Wigan, PDM

По прогнозам, на протяжении ближайшей недели температура воздуха в этих регионах будет держаться в пределах 25-27 градусов тепла. Вода на побережьях Феодосии прогрета до 24 градусов, в Ялте и Алуште — до 25 градусов, а в Геленджике и Сочи — до 26-27 градусов.

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что с начала следующей недели ожидается небольшое понижение температуры, однако это будет постепенный процесс, и бархатный сезон продлится вплоть до середины октября. Он отметил, что именно в этот период заканчивается летняя жара, но погодные условия остаются мягкими и приятными для отдыха на море.

Вильфанд пояснил, что бархатный сезон характеризуется умеренной температурой воздуха, которая делает прогулки и активный отдых на природе более комфортными. Вода при этом остаётся достаточно тёплой для купания, что привлекает множество туристов на курорты юга России, сообщает ТАСС.

Бархатный сезон, по его словам, в этом году будет продолжительным и продлится дольше обычного, что особенно порадует любителей осеннего отдыха у моря.

Уточнения

Ба́рхатный сезо́н — условное название одного из наиболее благоприятных периодов для отдыха и времяпрепровождения человека в условиях субтропиков, в частности в условиях средиземноморского климата. 

Се́верный Кавка́з — историко-культурный регион России. Включает северную часть склона Большого Кавказского хребта и Предкавказье, западную часть южного склона до реки Псоу (по которой проходит государственная граница России).

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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