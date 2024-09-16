Горный курорт "Роза Хутор" принял участие в работе Саммита руководителей Евразийского Альянса горных курортов (ЕАГК)

Представители более чем 50 горных курортов и экспертов по развитию туризма из Азербайджана, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, России, Узбекистана, Южной Кореи и других стран встретились в Алматы для обсуждения стратегических вопросов развития и создания межгосударственного туристического маршрута.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

Основные дискуссии форума развернулись вокруг перспектив создания горных кластеров. Говорили об идее объединения территорий от курорта "Шымбулак" до курорта "Ой Карагай" системой современных гондольных подъемников. Планируется, что подъемники свяжут между собой несколько крупных горных ущелий вокруг Алматы и образуют единую туристическую зону с горнолыжными трассами и пешими маршрутами.

Заместитель генерального директора горного курорта "Роза Хутор" по международным отношениям и туризму Сергей Хворостяный поделился с участниками Саммита опытом создания горного кластера Сочи, где уже несколько лет успешно действует единый ски-пас для всех курортов региона. Также он представил инвестиционный проект "Турьев Хутор", который реализуется в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

В ходе форума эксперты отметили, что задача создания горных кластеров — непростая и многогранная, предполагает участие профильных компаний и экспертов, инвестиционного капитала, а также усилий со стороны государственных органов. Обмен передовым опытом и компетенциями, которые накоплены в странах Евразии, могут быть очень полезны при разработке подходов к их созданию, в том числе и Алматинского горного кластера.

Горный курорт "Роза Хутор" является одним из учредителей и активных участников Евразийского Альянса горных курортов (ЕАГК). В рамках форума в торжественной обстановке была подписана Хартия организации — свод основополагающих принципов, целей и задач ЕАГК. Важнейшими принципами деятельности Альянса в Хартии закреплены его политический нейтралитет, внеблоковый статус и независимость решений.

Также руководители горных курортов, входящих в Евразийский Альянс, подписали в ходе Саммита меморандум с крупнейшим южнокорейским горным курортом Mona YongPyong о намерении присоединиться к ЕАГК. Таким образом, Альянс выходит за рамки сотрудничества внутри стран СНГ и становится востребованной международной площадкой для курортов, заинтересованных в совместном поступательном развитии.

Как отметил заместитель генерального директора горного курорта "Роза Хутор" по международным отношениям и туризму Сергей Хворостяный: "Саммит руководителей курортов ЕАГК — для нас важная площадка, поскольку решения, принятые здесь, способны оказать прямое влияние на развитие туризма в Евразии. Во-первых, мы рассмотрели практические вопросы проектов всесезонных горных кластеров, реализация которых позволит в полной мере создать Межгосударственный туристический горный маршрут. В этой связи опыт постолимпийского развития российского курорта "Роза Хутор" и планы по его продолжению — курорт "Турьев Хутор" — приобретают особое значение. Во-вторых, принятая Хартия ЕАГК, определила важнейшие стратегические принципы деятельности Альянса. И, в-третьих, намерение стать членом Альянса продемонстрировал главный олимпийский курорт Южной Кореи Mona YongPyong, что еще раз подтверждает международную востребованность нашего профессионального объединения".

В июне 2023 года горные курорты "Роза Хутор" (Россия), "Шымбулак" (Казахстан) и "Амирсой" (Узбекистан) начали совместную работу по созданию Евразийского альянса горных курортов (ЕАГК), который призван обеспечить платформу для стратегического развития туризма на пространстве Евразии, профессионального общения, продвижения лучших практик и брендов горных курортов. В ноябре этого же года к этому процессу присоединился курорт "Шахдаг" (Азербайджан) и в марте 2024 — курорт "Ой-Карагай" (Казахстан). Среди основных целей альянса — продвижение всесезонного горного туризма и популяризация активного образа жизни, обмен необходимой информацией и передовым опытом, повышение профессиональной квалификации работников горных комплексов, разработка общих подходов к стандартам безопасности. В марте 2024 года на курорте "Роза Хутор" впервые прошел Фестиваль горных курортов Евразии, а в 2025 году планируется его проведение на азербайджанском курорте "Шахдаг".