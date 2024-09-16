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Стоимость отдыха на природе выросла на 20 — 121% в зависимости от региона

Россияне стали чаще выбирать отдых на природе осенью
1:16
Туризм

Российские туристы стали чаще выбирать отдых на природе этой осенью, чем годом ранее.

Россияне стали чаще выбирать отдых на природе осенью
Фото: Личный архив by Анастасия Афонина, PDM

Запросы на загородные туры и число бронирований экоотелей, баз отдыха и глэмпингов выросли в 1,5-2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Самыми популярными направлениями для отдыха на природе стали Калининградская и Московская области, Алтай и Карелия, пишут Известия со ссылкой на сервисы бронирования и туроператоров.

Однако из-за роста спроса стоимость отдыха увеличилась на 20 — 121% в зависимости от региона. По данным сервиса "Слетать.ру", средний чек на загородные туры больше всего вырос в Карелии. За год он увеличился на 121% и составил 82,3 тысячи рублей. В свою очередь, стоимость загородных туров по Московской области увеличилась на 20% (82,3 тысячи рублей), а по Калининградской области — на 22% (68,8 тысячи рублей). Средняя продолжительности поездки возросла до 5-7 ночей.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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