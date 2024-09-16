С 16 сентября владельцам собак, кошек и хорьков для въезда в ЕС понадобится тест на антитела к бешенству

С 16 сентября для ввоза животных в ЕС потребуется новый документ

1:26 Your browser does not support the audio element. Туризм

С 16 сентября 2024 года в странах Евросоюза вступят в силу обновлённые правила для путешественников, которые едут с домашними животными или перевозят их через транзит. Эти данные представлены на официальном сайте Евросоюза.

Фото: flickr.com by Ludovic Bertron, CC BY 2.0

Эти изменения коснутся как конечных, так и транзитных путешественников и нацелены на повышение уровня безопасности в отношении распространения бешенства. Нововведения требуют от владельцев собак, кошек и хорьков предоставления дополнительных документов при пересечении границ.

Теперь, кроме стандартного международного ветеринарного паспорта, микрочипа и прививки от бешенства, владельцам придётся предъявлять тест на антитела к вирусу бешенства. Этот тест можно пройти только в аккредитованных лабораториях. Важно помнить, что тест должен быть выполнен не ранее, чем через 30 дней после вакцинации, и его результат будет действительным при условии, что путешествие запланировано не менее чем через три месяца после теста.

Евросоюз вводит эти требования в рамках своей политики по контролю и предотвращению распространения бешенства среди животных на своей территории. Это особенно актуально для тех, кто планирует въезд или транзит через европейские страны с домашними питомцами.

Уточнения

Дома́шние живо́тные — животные, которые были одомашнены человеком разумным и которых он содержит, предоставляя им кров и пищу.



Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.



Бе́шенство — природно-очаговое особо опасное смертельное инфекционное заболевание, вызываемое вирусом бешенства (Rabies virus), включённым в род Lyssavirus семейства Rhabdoviridae.

