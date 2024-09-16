Российская туристка отсудила у МВД 500 тысяч рублей за сорванный отпуск из-за ошибок в паспорте

Туристка отсудила у МВД полмиллиона рублей за испорченный отдых в Таиланде

1:37 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российская туристка из Екатеринбурга выиграла дело в суде против МВД, добившись компенсации за испорченный отпуск в Таиланде.

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3 января она вместе с сыном прибыла в аэропорт Кольцово с целью отдохнуть на пляжах Таиланда, однако на паспортном контроле выяснилось, что в загранпаспортах были допущены ошибки. Из-за этого женщине и её сыну было отказано в вылете, а загранпаспорта изъяты. Об этом сообщает РИА Новости.

После неудачной попытки отправиться в долгожданный отпуск, туристка решила обратиться в суд. В иске против МВД России, Минфина и управления МВД по ЗАТО Озерского, выдавшего ошибочные документы, она потребовала возместить 465 тысяч рублей за потраченные на поездку средства, а также компенсацию за моральный вред и расходы на адвоката. Общая сумма её иска составила 595 тысяч рублей.

Суд частично удовлетворил её требования: компенсация материального ущерба была назначена в размере 465 тысяч рублей, а за моральный вред туристка получила 30 тысяч рублей. Хотя сумма моральной компенсации была ниже, чем она запрашивала, женщина посчитала решение суда справедливым.

Её главным аргументом стало то, что из-за халатности госслужащих семейный отдых оказался сорван. Эксперты настоятельно рекомендуют проверять все документы перед поездками, чтобы избежать подобных инцидентов.

Уточнения

Заграни́чный па́спорт — официальный документ удостоверяющий личность гражданина при выезде за пределы и пребывании за пределами государства, а также при въезде на территорию государства из заграничной поездки.



Министерство внутренних дел Российской Федерации (сокращённо МВД России (официально), МВД РФ) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел.

