Москва предлагает более 500 бесплатных экскурсий по музеям и культурным объектам города в честь Всемирного дня туризма

В Москве подготовили свыше 500 бесплатных экскурсий в честь Всемирного дня туризма

1:56 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Москве с 21 по 23 сентября пройдёт культурно-просветительская акция "Московские истории", нацеленная на популяризацию культурного и исторического наследия города. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Фото: www.flickr.com by Michał Huniewicz, CC BY 2.0

В эти дни для жителей и гостей столицы организуют более 500 познавательных прогулок по разным районам Москвы, которые охватят улицы, музеи и арт-пространства. Для участия в мероприятиях потребуется предварительная запись с 16 по 18 сентября через сервис Russpass.

В рамках акции будет задействовано 76 городских площадок, где 300 экскурсоводов проведут увлекательные экскурсии для более чем 15 тысяч человек. Среди маршрутов можно выделить такие как: прогулки по Большой Пироговской, посещение "квартала просвещения и муз", а также экскурсия "по следам невиданных зверей" в центре города. Посетители также смогут заглянуть в уникальные пространства, такие как Музей гаража особого назначения и Государственный музей спорта.

Акция продолжает традицию, приуроченную ко Дню туризма, и в этом году к ней присоединились новые площадки. Например, впервые можно будет посетить выставку "Третье ухо" и белокаменные палаты Нарышкиных XVII века в пространстве AZ/ART. Не менее интересной станет экспозиция в интерактивном центре "Лунариум", где гости смогут увидеть инновационные экспонаты и ознакомиться с физическими процессами в наглядной форме.

Мероприятие набирает популярность: с 2020 года оно привлекло уже более 44 тысяч участников. В прошлом году в рамках акции прошло 380 бесплатных экскурсий, которые посетили около 10 тысяч человек.

Уточнения

Москва́ (МФА: [mɐˈs̪kvä] ) — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит.



Всемирный день туризма (англ. World Tourism Day) — международный праздник, учрежденный Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации в 1979 году в испанском городе Торремолинос. Отмечается 27 сентября. В России отмечается с 1983 года.

