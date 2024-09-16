Эксперт Юлия Санина рассказала, почему октябрь — идеальный месяц для осеннего отпуска с минимальными потерями в зарплате

Эксперт назвала лучший месяц для осеннего отпуска

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Директор по персоналу и организационному развитию платформы "Работа.ру" Юлия Санина поделилась рекомендациями по выбору времени для осеннего отпуска.

Фото: unsplash.com by Doug Robichaud killer_dogma, PDM

Эксперт выделила октябрь как наиболее выгодный месяц для отдыха. Санина объяснила, что в этом месяце меньше всего праздничных и выходных дней, что делает отпуск более выгодным с точки зрения распределения рабочих дней. В октябре 2024 года будет 23 рабочих дня, что позволяет использовать отпускные дни более эффективно, сообщает "РИА Новости".

Юлия подчеркнула, что при планировании отпуска важно учитывать количество рабочих и праздничных дней в месяце. Чем меньше в месяце праздников и выходных, тем больше дней можно провести на отдыхе с минимальными потерями в зарплате. Однако это правило применимо только для тех, кто работает по стандартной схеме 5/2. Для сотрудников с другим графиком работы может быть целесообразно рассматривать другие месяцы или планировать отпуск в зависимости от их индивидуальных условий.

Уточнения

Осень — одно из четырёх времён года, между летом и зимой.



О́тпуск — временное освобождение от работы в будние дни на определённый период времени для отдыха и иных социальных целей с сохранением прежнего места работы.

