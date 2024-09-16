Португалия признана туристами лучшим направлением для путешествий в 2024 году, а Перт назван лучшим городом для отдыха

Туристы назвали лучшие направления для путешествий

1:22 Your browser does not support the audio element. Туризм

Более 170 тысяч туристов из разных уголков мира приняли участие в масштабном опросе, организованном Flight Centre, чтобы определить лучшие места для путешествий в 2024 году. Участники оценивали различные страны и города по уровню удовлетворенности отдыхом, делая выбор на основе личного опыта.

Фото: commons.wikimedia.org by Husond, CC BY-SA 3.0

По итогам голосования лидером среди стран стала Португалия, набравшая 94% голосов довольных туристов. Лишь на один процент уступили Острова Кука, которые заняли второе место. В пятёрку лидеров также вошли Австралия, Япония и Испания. Шестую строчку рейтинга занял Сингапур, седьмую — Греция, далее следуют Ирландия, Турция и Вьетнам, которые замыкают десятку лучших стран для путешествий, сообщает Daily Mail.

Что касается городов, то первое место занял Перт (Австралия), за ним следуют Брисбен и Мельбурн. Куинстаун и Крайстчерч из Новой Зеландии также попали в список. Токио, столица Японии, оказался на почетном месте, как и Раротонга с Островов Кука. Европейские города Барселона и Рим также привлекли внимание туристов, а Ванкувер из Канады замыкает десятку.

Уточнения

Португа́лия — государство в Юго-Западной Европе, самое западное государство в континентальной Европе. Территория — 92 225 км², численность населения — 10 467 366 человек.



Перт (англ. Perth) — крупнейший город и столица штата Западная Австралия, расположен на юго-западе Австралии на берегу Индийского океана.



Путеше́ствие — передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями.

