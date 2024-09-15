Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперт назвала лучшие упражнения для ягодиц
Осенние тренды в причёсках: что выбрать для модного образа?
Солнце может стать частью астрономического телескопа
Оживите сад с помощью туи: пошаговая инструкция по высадке декоративного хвойника
Что будет модно в дизайне интерьеров в 2025 году
Роналду заболел и пропустит матч с "Аль-Шорта"
Как отполировать фары с помощью зубной пасты в домашних условиях
Футболист в Индонезии за назначение пенальти нокаутировал судью
Гаага станет первым городом в мире, запретившим рекламу нефти и авиаперевозок

Как выбрать чемодан, который реже всего ломается и рвётся при перелётах: советы сотрудника аэропорта

Эксперт рассказал, какой чемодан меньше всего пострадает в аэропорту
1:47
Туризм

Проблема повреждённого багажа — головная боль для многих путешественников. Разорванные чемоданы, сломанные колёса, и испорченные вещи — частая реальность для туристов. Однако сотрудник службы обработки багажа поделился ценными рекомендациями, как уменьшить риск повреждений, и раскрыл, какой чемодан наиболее надёжен для путешествий.

Эксперт рассказал, какой чемодан меньше всего пострадает в аэропорту
Фото: freepik.com by senivpetro, PDM

Важность колёс

Одним из ключевых факторов сохранности багажа являются колёса.

"Если у вашего чемодана хотя бы два, а лучше четыре исправных колеса, его можно спокойно катить в багажный отсек", — отметил специалист.

Чемодан без колёс значительно усложняет его перемещение и повышает риск того, что с ним будут обращаться небрежно.

"Наши самые нелюбимые — это чемоданы с неисправными или застрявшими колёсами", — добавил он. "Мы пытаемся их катить, но они часто падают, что приводит к повреждениям".

Жёсткий корпус — залог надёжности

Ещё одним важным аспектом выбора чемодана является его материал. Мягкие тканевые чемоданы более подвержены разрывам и деформациям, особенно при перегрузе. Специалист порекомендовал отдавать предпочтение жёстким моделям с мягкой подкладкой внутри, которые лучше защищают содержимое от ударов и падений.

Миф о наклейках "хрупкий товар"

Многие туристы полагают, что наклейки с надписью "хрупкий товар" гарантируют более аккуратное обращение с багажом. Однако это не так.

"Эти наклейки практически не влияют на наше отношение к багажу", — сказал сотрудник.

Более того, иногда они могут даже провоцировать менее бережное обращение, сообщает портал Express.

Уточнения

Чемода́н (от перс. جامه دان‎ джомадан: جامه jāma одежда + دان dān хранитель) — тип сумки, представляющий собой коробку, используемую для хранения и транспортировки вещей.

Авиаперево́зки (воздушные перевозки) — способ транспортировки грузов и перевозки пассажиров при помощи воздушных судов.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Как сохранить картофель свежим до весны даже в сыром подвале?

Многие дачники сталкиваются с проблемой преждевременного прорастания клубней картофеля при хранении.

Никаких ростков до самой весны: какие материалы класть рядом с картофелем
Зеленский лично едет к Байдену уговаривать дать разрешение на удары по России
Сводка с фронта: дроны ВСУ опять прорывались к Москве, Буданов* в панике от производства "Искандеров"
Как варить яйца, чтобы скорлупа легко снималась: проверенный метод с содой
Уберечь виноград любой ценой: надёжные методы защиты урожая
"Гарпия-А1". Россия удивит ударным дроном с огромной дальностью полёта Дмитрий Плотников
Экономика Германии продолжает стремительно падать из-за автопрома
Сжигаем жир на животе: короткая тренировка для пресса
Токсичные листья ореха: безопасные способы утилизации вместо сжигания
Токсичные листья ореха: безопасные способы утилизации вместо сжигания
Последние материалы
Эксперт рассказал, какой чемодан меньше всего пострадает в аэропорту
Расчёсывание кудрявых волос: как избежать повреждений и сохранить завитки?
Названы простые шаги для увеличения срока службы ноутбука
Сотрудники Boeing готовятся к забастовке из-за разногласий по зарплатам
Как на Россию повлияло введение продовольственного эмбарго
Основные правила обеспечения пожарной безопасности в доме
Вкусные помидоры круглый год: рецепты домашних заготовок на зиму
Появление прыщей после применения ретинола: стоит ли беспокоиться?
Омоложение роз по-домашнему: как использовать соду для продления жизни кустов
Как замотивировать себя на занятия спортом?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.