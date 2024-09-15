Как выбрать чемодан, который реже всего ломается и рвётся при перелётах: советы сотрудника аэропорта

Проблема повреждённого багажа — головная боль для многих путешественников. Разорванные чемоданы, сломанные колёса, и испорченные вещи — частая реальность для туристов. Однако сотрудник службы обработки багажа поделился ценными рекомендациями, как уменьшить риск повреждений, и раскрыл, какой чемодан наиболее надёжен для путешествий.
Важность колёс
Одним из ключевых факторов сохранности багажа являются колёса.
"Если у вашего чемодана хотя бы два, а лучше четыре исправных колеса, его можно спокойно катить в багажный отсек", — отметил специалист.
Чемодан без колёс значительно усложняет его перемещение и повышает риск того, что с ним будут обращаться небрежно.
"Наши самые нелюбимые — это чемоданы с неисправными или застрявшими колёсами", — добавил он. "Мы пытаемся их катить, но они часто падают, что приводит к повреждениям".
Жёсткий корпус — залог надёжности
Ещё одним важным аспектом выбора чемодана является его материал. Мягкие тканевые чемоданы более подвержены разрывам и деформациям, особенно при перегрузе. Специалист порекомендовал отдавать предпочтение жёстким моделям с мягкой подкладкой внутри, которые лучше защищают содержимое от ударов и падений.
Миф о наклейках "хрупкий товар"
Многие туристы полагают, что наклейки с надписью "хрупкий товар" гарантируют более аккуратное обращение с багажом. Однако это не так.
"Эти наклейки практически не влияют на наше отношение к багажу", — сказал сотрудник.
Более того, иногда они могут даже провоцировать менее бережное обращение, сообщает портал Express.
Чемода́н (от перс. جامه دان джомадан: جامه jāma одежда + دان dān хранитель) — тип сумки, представляющий собой коробку, используемую для хранения и транспортировки вещей.
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