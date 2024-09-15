Более 33 тысяч работников Boeing намерены начать забастовку из-за несогласия по оплате труда

Сотрудники Boeing готовятся к забастовке из-за разногласий по зарплатам

1:28 Your browser does not support the audio element. Туризм

Свыше 33 тысяч сотрудников компании Boeing намерены объявить забастовку в ближайшее время. Причина — разногласия с руководством по поводу повышения заработной платы, сообщает издание Guardian.

Ожидается, что протест станет результатом провала переговоров между профсоюзом работников и руководством компании. Рабочие на северо-западе США высказались против предложенного соглашения, которое изначально было достигнуто между представителями профсоюза и менеджментом, и приняли решение выйти на забастовку.

Кризис в компании Boeing назревал уже давно. Весной этого года генеральный директор компании Дэйв Калхун объявил о своей отставке, за ним последовал и председатель совета директоров Ларри Келлнер. Эти кадровые изменения стали реакцией на череду технических инцидентов, в том числе случай, когда во время одного из рейсов у самолёта в воздухе сорвало дверь. Инциденты поставили под сомнение безопасность продукции Boeing и усилили недовольство среди сотрудников и экспертов в отрасли.

Ситуация ещё больше усугубилась, когда инженер компании заявил о серьёзных проблемах с безопасностью при сборке самолётов. Он предупредил, что более тысячи лайнеров, уже находящихся в эксплуатации у различных авиаперевозчиков, могут представлять угрозу безопасности.

Уточнения

The Boeing Company («Бо́инг») — американская корпорация, один из крупнейших в мире производителей авиационной, космической и военной техники. С середины 2022 года штаб-квартира находится в Арлингтоне (штат Виргиния).



Забасто́вка (от итал. и исп. basta! «хватит! довольно!»), или ста́чка — коллективное организованное прекращение работы в организации или предприятии с целью добиться от работодателя или руководства выполнения каких-либо требований; один из способов разрешения трудовых споров.

