Стали известны самые популярные авиакомпании РФ за август

Пассажиропоток отечественных авиакомпаний по итогам августа вырос на 2,8% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Об этом пишет агентство Интерфакс со ссылкой на данные Росавиации.
Известно, что показатель составил 12,1 миллиона человек. В топ-5 самых крупных компаний по пассажиропотоку вошли "Аэрофлот", "Сибирь" (S7), "Россия", "Победа", а также "Уральские авиалинии". В общей сумме они перевезли 8,4 миллиона путешественников.
Ранее Pravda.Ru писала, что Росстат опубликовал данные о количестве туристов в России за лето.
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