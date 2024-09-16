Стали известны самые популярные авиакомпании РФ за август

Пассажиропоток авиакомпаний России вырос по итогам августа

0:44 Your browser does not support the audio element. Туризм

Пассажиропоток отечественных авиакомпаний по итогам августа вырос на 2,8% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Об этом пишет агентство Интерфакс со ссылкой на данные Росавиации.

Фото: unsplash.com by Omar Prestwich omarprestwich, PDM

Известно, что показатель составил 12,1 миллиона человек. В топ-5 самых крупных компаний по пассажиропотоку вошли "Аэрофлот", "Сибирь" (S7), "Россия", "Победа", а также "Уральские авиалинии". В общей сумме они перевезли 8,4 миллиона путешественников.

Ранее Pravda.Ru писала, что Росстат опубликовал данные о количестве туристов в России за лето.