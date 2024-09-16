Экологический туризм в России: главные направления для путешествий

Экотуризм в России 2024: лучшие заповедники для путешествий

4:03 Your browser does not support the audio element. Туризм

Экотуризм — это не просто поездки за город. Это осознанные путешествия в заповедные уголки природы с минимальным воздействием на окружающую среду и ее обитателей. Чаще всего такой отдых подразумевает отказ от привычных удобств, туристической инфраструктуры и связи.

Фото: www.flickr.com by Oleg Brovko, CC BY-SA 2.0

В России экологический туризм набирает популярность. По данным Ассоциации туроператоров, в 2022 году количество экотуров выросло на 40% по сравнению с предыдущим годом. Это связано с развитием внутреннего туризма и повышенным вниманием к экологическим вопросам регионов. Пандемия также способствовала росту интереса к "зеленому" туризму, когда многие стремились сбежать из мегаполисов и провести время на природе.

Эксперты сервиса Edem-v-Gosti.ru рекомендуют, куда отправиться любителям природы и какие заповедные места посетить в первую очередь.

Байкал

Одно из самых популярных направлений для экотуризма в России — это озеро Байкал. Глубочайшее озеро в мире включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и охраняется государством. Вокруг Байкала создана система особо охраняемых природных территорий, которая включает 5 заповедников, 4 национальных парка и 23 заказника общей площадью 386 тысяч кв. км.

Во время экотуров на Байкале можно отправиться в трекинг по экотропам, совершить сплавы на байдарках, исследовать Танжеранские степи и понаблюдать за байкальской нерпой — уникальным эндемиком региона. Также путешественникам представляется возможность познакомиться с коренными народами и их культурой.

Алтай

Алтай — это край нетронутой природы и один из самых экологически чистых регионов России. Горный Алтай включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО под названием "Золотые горы Алтая". В список вошли такие достопримечательности, как Телецкое озеро, плато Укок, парк Белуха и Катунский заповедник.

Турфирмы предлагают экомаршруты, где туристов ждут многодневные походы, ночевки в палатках и возможность насладиться живописными видами. А для любителей дайвинга на Телецком озере открыта уникальная подводная экотропа.

Камчатка

Около 30% территории Камчатского края занимают заповедные зоны, среди которых Кроноцкий заповедник, известный своей Долиной гейзеров и вулканами. Здесь обитают редкие виды животных, такие как сивучи.

Экотуры на Камчатку предлагают проживание в палаточных лагерях, вертолетные и пешие экскурсии, проводимые профессиональными гидами.

Куршская коса

Национальный парк Куршская коса, созданный в 1987 году, расположен в Калининградской области и является одной из ключевых точек экотуризма. Это уникальная полоса земли, отделяющая Куршский залив от Балтийского моря. Чтобы сохранить ландшафты, здесь были оборудованы экотропы, а популярные зоны, такие как Танцующий лес, закрыты для посещения.

Посетители могут остановиться в отелях и глэмпингах, прогуляться по песчаным дюнам и посетить орнитологическую станцию "Фрингилла".

Кавказский биосферный заповедник

Крупнейшая заповедная зона на Кавказе охватывает территории нескольких регионов России. Здесь можно посетить знаменитое плато Лагонаки и отправиться по легендарному маршруту "Через горы к морю".

Экотуризм на Кавказе — это прекрасная возможность сочетать пляжный отдых с природными экскурсиями, а для новичков предлагаются легкие прогулки по экотропам.

Россия — огромная страна с разнообразными ландшафтами и заповедными зонами, предлагающая множество возможностей для экологического туризма.