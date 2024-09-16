Экологический туризм в России: главные направления для путешествий

Экотуризм — это не просто поездки за город. Это осознанные путешествия в заповедные уголки природы с минимальным воздействием на окружающую среду и ее обитателей. Чаще всего такой отдых подразумевает отказ от привычных удобств, туристической инфраструктуры и связи.
В России экологический туризм набирает популярность. По данным Ассоциации туроператоров, в 2022 году количество экотуров выросло на 40% по сравнению с предыдущим годом. Это связано с развитием внутреннего туризма и повышенным вниманием к экологическим вопросам регионов. Пандемия также способствовала росту интереса к "зеленому" туризму, когда многие стремились сбежать из мегаполисов и провести время на природе.
Эксперты сервиса Edem-v-Gosti.ru рекомендуют, куда отправиться любителям природы и какие заповедные места посетить в первую очередь.
Одно из самых популярных направлений для экотуризма в России — это озеро Байкал. Глубочайшее озеро в мире включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и охраняется государством. Вокруг Байкала создана система особо охраняемых природных территорий, которая включает 5 заповедников, 4 национальных парка и 23 заказника общей площадью 386 тысяч кв. км.
Во время экотуров на Байкале можно отправиться в трекинг по экотропам, совершить сплавы на байдарках, исследовать Танжеранские степи и понаблюдать за байкальской нерпой — уникальным эндемиком региона. Также путешественникам представляется возможность познакомиться с коренными народами и их культурой.
Алтай — это край нетронутой природы и один из самых экологически чистых регионов России. Горный Алтай включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО под названием "Золотые горы Алтая". В список вошли такие достопримечательности, как Телецкое озеро, плато Укок, парк Белуха и Катунский заповедник.
Турфирмы предлагают экомаршруты, где туристов ждут многодневные походы, ночевки в палатках и возможность насладиться живописными видами. А для любителей дайвинга на Телецком озере открыта уникальная подводная экотропа.
Около 30% территории Камчатского края занимают заповедные зоны, среди которых Кроноцкий заповедник, известный своей Долиной гейзеров и вулканами. Здесь обитают редкие виды животных, такие как сивучи.
Экотуры на Камчатку предлагают проживание в палаточных лагерях, вертолетные и пешие экскурсии, проводимые профессиональными гидами.
Национальный парк Куршская коса, созданный в 1987 году, расположен в Калининградской области и является одной из ключевых точек экотуризма. Это уникальная полоса земли, отделяющая Куршский залив от Балтийского моря. Чтобы сохранить ландшафты, здесь были оборудованы экотропы, а популярные зоны, такие как Танцующий лес, закрыты для посещения.
Посетители могут остановиться в отелях и глэмпингах, прогуляться по песчаным дюнам и посетить орнитологическую станцию "Фрингилла".
Крупнейшая заповедная зона на Кавказе охватывает территории нескольких регионов России. Здесь можно посетить знаменитое плато Лагонаки и отправиться по легендарному маршруту "Через горы к морю".
Экотуризм на Кавказе — это прекрасная возможность сочетать пляжный отдых с природными экскурсиями, а для новичков предлагаются легкие прогулки по экотропам.
Россия — огромная страна с разнообразными ландшафтами и заповедными зонами, предлагающая множество возможностей для экологического туризма.
Многие дачники сталкиваются с проблемой преждевременного прорастания клубней картофеля при хранении.