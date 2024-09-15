Поплавать с дельфинами и ощутить "слёзы счастья": самые популярные локации по всему миру

Топ-5 мест в России и за рубежом, где можно плавать с дельфинами

2:19 Your browser does not support the audio element. Туризм

Многие верят, что встреча с дельфинами — к удаче, особенно если ты моряк, ведь это означает близость к земле и скорое возвращение домой. Но дельфины могут дарить радость не только мореплавателям, но и туристам по всему миру. Вот несколько мест, где можно не только увидеть этих прекрасных созданий, но и поплавать с ними.

Фото: photolib.noaa.gov by NOAA NMFS, PDM

Сочи, Россия

На пляже "Апельсин" в Сочи, несмотря на обилие людей, ранним утром можно подплыть к дельфинам на расстояние вытянутой руки. Они предпочитают уединение, поэтому лучший шанс встретить афалин или белобочек — это отправиться за буйки на сапборде на рассвете. Особые впечатления оставляют такие моменты, когда дельфины появляются на фоне красивого южного неба.

Занзибар, Танзания

Занзибар — это остров с невероятными пляжами и богатым подводным миром. Здесь дельфины привыкли к туристам и охотно взаимодействуют с людьми. Местные туры предлагают наблюдать за стаями дельфинов, плавая с ними в маске и ластах. Особенно запоминается "феномен слёз счастья", когда от встречи с дельфинами человек неожиданно испытывает мощные эмоции радости.

Гонконг

Гонконг славится обитанием китайских белых дельфинов, которые на самом деле имеют нежно-розовый оттенок. Эти дельфины привлекают внимание своей дружелюбностью и любопытством. Регулярные туры позволяют туристам наблюдать за этими животными круглый год.

Амазонка, Южная Америка

Амазонские розовые дельфины — единственные пресноводные дельфины в мире. Их уникальная способность издавать звуки, напоминающие щебет птиц, помогает им общаться в мутной воде. Путешественники могут увидеть этих удивительных животных во время плавания на каяках по рекам Амазонки.

Пунта-Кана, Доминиканская Республика

На Острове дельфинов в Пунта-Кане можно не только увидеть тренированных дельфинов, но и поплавать с ними. Этот центр предлагает образовательные программы, рассказывающие о роли дельфинов в экосистеме и их важности для природы. Все дельфины здесь выращены и тренированы для комфортного общения с людьми.

Уточнения

Дельфи́ны — водные млекопитающие инфраотряда китообразных, принадлежащие либо к семейству дельфиновых (Delphinidae) — морские, либо к нетаксономической группе речных дельфинов — пресноводные. Питаются мелкой рыбой.

