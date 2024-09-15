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Аналитики перечислили популярные направления отдыха в России: морские курорты лидируют

Эксперты рассказали, какие направления туризма сейчас наиболее популярны в России
1:45
Туризм

Исследование Роскачества, проведённое среди россиян, показало интересные результаты относительно их отношения к туристической отрасли страны.

Эксперты рассказали, какие направления туризма сейчас наиболее популярны в России
Фото: commons.wikimedia.org by Rezenkov-novookatovo, CC BY-SA 4.0

Опрос выявил, что 62% респондентов считают, что Россия предлагает достаточное количество туристических направлений. Более половины опрошенных (54%) отметили разнообразие форматов отдыха, доступных в стране. Сервис в российских отелях получил положительную оценку у 37% респондентов, а 30% опрошенных заявили, что довольны соотношением цены и качества услуг.

Среди наиболее популярных видов транспорта для путешествий лидируют самолёты (44%), автомобили (43%) и железнодорожный транспорт (42%).

Гостиничные услуги также получили высокие оценки. 60% опрошенных отметили вежливость персонала, 58% обратили внимание на чистоту номеров, а 56% отметили наличие удобств. Чистота общественных зон была важна для 55% опрошенных, а комфорт в номерах и зонах общего пользования оказался значимым для 51%.

Морские курорты остаются лидерами по интересу у российских туристов — 91% респондентов выбирают их для отдыха. Культурные поездки, круизы и оздоровительные туры также пользуются популярностью, в то время как гастрономические туры привлекают 71% опрошенных.

Необычные виды отдыха, такие как глэмпинг, тоже набирают популярность — его выбрали 62%, в то время как традиционный кемпинг предпочитают только 48% туристов.

Уточнения

Автоно́мная некомме́рческая организа́ция "Росси́йская систе́ма ка́чества" (Роска́чество) — национальная система мониторинга качества, осуществляющая независимые исследования качества товаров, представленных на полках российских магазинов, и присваивающая лучшей российской продукции "Знак качества".

Глэ́мпинг (англ. Glamping) — разновидность кемпинга, объединяющая в себе комфорт гостиничного номера с возможностью отдыха на природе.

Куро́рт (нем. Kurort — от Kur — лечение и Ort — место, местность) — освоенная и используемая с целью лечения, медицинской реабилитации, профилактики заболеваний и оздоровления особо охраняемая природная территория, располагающая природными лечебными ресурсами и необходимыми для их эксплуатации зданиями и сооружениями, включая объекты инфраструктуры.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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