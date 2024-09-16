Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Глава Ford обеспокоен ростом производства электромобилей в Китае
Трусова не считает свое выступление на прокатах возвращением в спорт
Какие продукты поддерживают иммунитет при простуде
Лучшие авто с премиальным дизайном по доступной цене
Автоэксперт Моржаретто назвал жёсткими новые условия утильсбора
Как жители Запада повторяют судьбу россиян с китайскими автомобилями
Как уменьшить прыщи с помощью домашних средств: маски и рецепты для чистой кожи?
Отдых в Сочи в межсезонье: когда лучше приехать на море в конце года
Платёжная система "Мир" заработает в Иране примерно через полгода

Куда поехать, если хочется вечного лета?

Вечное лето: 10 направлений для "бесконечных" каникул под жарким солнцем
2:17
Туризм

Мечты о вечном лете могут стать реальностью для тех, кто готов отправиться в путешествие. Существует ряд стран, где климат позволяет наслаждаться тёплым и солнечным временем года в течение всего года.

Вечное лето: 10 направлений для "бесконечных" каникул под жарким солнцем
Фото: Self-photographed by Корниенко Виктор, CC BY-SA 3.0

Прежде всего, стоит обратить внимание на страны, расположенные вблизи экватора. Именно в этих регионах наблюдается постоянно высокая температура воздуха и отсутствие ярко выраженных сезонных изменений.

Например, Эквадор, Колумбия и Коста-Рика — идеальные направления для любителей вечного лета. Здесь среднегодовая температура колеблется в районе +25°С, а солнечные дни сменяются кратковременными тропическими ливнями. Пляжи, джунгли, горы — все это можно исследовать круглый год.

Не менее привлекательны и некоторые островные государства. Гавайи, Панама, Фиджи славятся своим мягким субтропическим климатом, где температура редко опускается ниже +20°С даже в "холодный" сезон. Здесь всегда можно заняться серфингом, дайвингом или просто понежиться на солнышке.

Также стоит присмотреться к странам Юго-Восточной Азии, таким как Таиланд, Вьетнам или Малайзия. Несмотря на периодические муссонные дожди, в целом климат в этих регионах характеризуется жарой и влажностью круглый год.

Даже в Северном полушарии есть места, где лето царит постоянно. Например, Канарские острова у побережья Африки или Мадейра у берегов Португалии — эти архипелаги славятся своим мягким субтропическим климатом без резких сезонных перепадов.

Конечно, в таких странах есть свои нюансы. Например, в сезон дождей могут быть проливные ливни, а в период засухи — изнуряющая жара. Но в целом любители вечного лета смогут найти для себя подходящее направление, где можно насладиться теплом и солнцем круглый год.

Главное — тщательно изучить особенности климата той или иной страны, чтобы выбрать оптимальное время для поездки. Тогда вы сможете в полной мере погрузиться в атмосферу тропического или субтропического рая, где лето царит вечно.

Уточнения

Ле́то — одно из четырёх времён года, между весной и осенью, характеризующееся наиболее высокой температурой окружающей среды. В день летнего солнцестояния дни самые длинные, а ночи самые короткие.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Как сохранить картофель свежим до весны даже в сыром подвале?

Многие дачники сталкиваются с проблемой преждевременного прорастания клубней картофеля при хранении.

Никаких ростков до самой весны: какие материалы класть рядом с картофелем
Зеленский лично едет к Байдену уговаривать дать разрешение на удары по России
Сводка с фронта: дроны ВСУ опять прорывались к Москве, Буданов* в панике от производства "Искандеров"
Как варить яйца, чтобы скорлупа легко снималась: проверенный метод с содой
Уберечь виноград любой ценой: надёжные методы защиты урожая
"Гарпия-А1". Россия удивит ударным дроном с огромной дальностью полёта Дмитрий Плотников
Токсичные листья ореха: безопасные способы утилизации вместо сжигания
Сжигаем жир на животе: короткая тренировка для пресса
Экономика Германии продолжает стремительно падать из-за автопрома
Экономика Германии продолжает стремительно падать из-за автопрома
Последние материалы
Глава Ford обеспокоен ростом производства электромобилей в Китае
Трусова не считает свое выступление на прокатах возвращением в спорт
Какие продукты поддерживают иммунитет при простуде
Лучшие авто с премиальным дизайном по доступной цене
Автоэксперт Моржаретто назвал жёсткими новые условия утильсбора
Как жители Запада повторяют судьбу россиян с китайскими автомобилями
Вечное лето: 10 направлений для "бесконечных" каникул под жарким солнцем
Как уменьшить прыщи с помощью домашних средств: маски и рецепты для чистой кожи?
Отдых в Сочи в межсезонье: когда лучше приехать на море в конце года
Платёжная система "Мир" заработает в Иране примерно через полгода
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.