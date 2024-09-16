Какие регионы славятся самым большим количеством мест для тихой охоты

Специалисты составили список регионов России для туристов-грибников

2:40 Your browser does not support the audio element. Туризм

Осень — это идеальное время для сбора грибов, особенно когда погода теплая, а дожди идут довольно часто. Грибы можно найти практически в каждом уголке России. Специалисты из Tutu. ru посетили разные регионы и подготовили список популярных мест, где можно не только насладиться достопримечательностями, но и отправиться на тихую охоту, сообщает Известия.

Фото: freepik.com by bublikhaus, PDM

В Калужской области много мест для сбора грибов. Например, можно отправиться в район деревни Тишнево, поселков Тарутино, Дяглевки и Балабаново. Здесь вы найдете белые грибы, подосиновики, подберезовики и лисички.

В окрестностях Владимирской области также много грибных мест, например, вокруг Юрьев-Польского, Гусь-Хрустального, деревни Шепелево, Александровского и Собинского районов. Тихую охоту можно легко совместить с посещением популярного среди туристов Суздаля, особенно если вы путешествуете на автомобиле. Искать стоит подберезовики, опята, лисички и белые грибы.

Архангельская область идеально подходит для выездов на природу. В северной части Архангельской области можно найти подосиновики, маслята, лисички, грузди, подберезовики, опята и ценные белые грибы. Искать их следует в Вельском, Вилегодском, Красноборском, Коношском и других районах.

Еще один живописный регион России — Карелия. Рекомендуется отправиться на тихую охоту в Пряжинский, Прионежский, Беломорский, Кондопожский и другие районы. Здесь можно встретить подосиновики, подберезовики, маслята и белые грибы.

Если вы живете в столице или неподалеку, грибные места находятся в легкой доступности. Отправляйтесь на станции Сушкинская, Петелино, Опалиха и Портновская, чтобы найти подберезовики и подосиновики. Вдоль окрестностей деревни Алабино и поселка Селятино можно найти лисички, грузди и маслята.

По количеству грибных мест Ленинградская область не уступает Московской. Грибники найдут отличные места в Гатчинском и Всеволжском районах, а также в окрестностях поселков Сосново и Лосево Приозерского района.

В Новгородской области можно найти белые грибы, подосиновики, подберезовики, лисички и моховики. Отправляйтесь на тихую охоту в Солецкий, Новгородский и Боровичский районы.

Уточнения

Сбор грибов (грибная/тихая охота) — деятельность человека, направленная на поиск и сбор грибов. Является разновидностью собирательства.





Регио́н — слово (термин, в отдельных науках), используемое для обозначения участка суши или воды, который можно отделить от другого участка (например, того, внутри которого он находится) по ряду определённых критериев.

