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Чем раздражают путешественников американские туристы

Чем туристы из Америки раздражают путешественников
2:17
Туризм

Американские туристы давно подвергаются критике со стороны путешественников и местных жителей по всему миру, сообщает Рамблер. Их поведение зачастую воспринимается как грубое, демонстративное и даже невежественное. 

Чем туристы из Америки раздражают путешественников
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Многие американцы, путешествуя, словно остаются в своем собственном "пузыре", не осознавая или не пытаясь узнать местные традиции. Это проявляется как в незнании этикета, так и в игнорировании его. Местные обычаи и социальные нормы часто не принимаются во внимание в пользу привычного стиля жизни. В консервативных обществах Азии или на Ближнем Востоке такое поведение порой воспринимается как высокомерие и отсутствие уважения.

Также вызывает недовольство требование американских туристов к "идеальному" обслуживанию, как в их родных отелях и ресторанах. Они часто не понимают, что в других странах сервис может отличаться и становится причиной их жалоб на отсутствие привычного комфорта. Привнося модель "потребитель-сервис", они ожидают, что весь мир подстроится под их стандарты. В таких странах, как Италия, Испания или Греция, где время течет медленнее, такие жалобы воспринимаются как неуместная драматизация.

Еще одной проблемой является убежденность американцев, что английский язык должен быть понятен повсеместно. Они редко делают попытки изучить даже основы местного языка, считая, что мир должен говорить на их языке. Такое отношение демонстрирует культурное высокомерие, и в странах, таких как Франция, Германия или Япония, оно вызывает осуждение, поскольку языковая идентичность является частью их национального достоинства.

Современные американцы также известны своей привычкой фиксировать все моменты жизни на камеру. В туристических поездках это иногда доходит до крайности: вместо того чтобы наслаждаться культурной атмосферой, природой или архитектурой, они сфокусированы на съемке. Это вызывает раздражение как у других путешественников, так и у местных жителей, для которых культура — это нечто большее, чем просто изображение на экране.

Уточнения

Этике́т (от фр. étiquette — этикетка, надпись) — правила поведения людей в обществе, поддерживающие представления данного общества о подобающем виде.

Архитекту́ра — искусство и наука строить, проектировать здания и сооружения (включая их комплексы), а также сама совокупность зданий и сооружений, создающих пространственную среду для жизни и деятельности человека.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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