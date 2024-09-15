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В Альянсе турагентств заявили, что данные о повышении цен на новогодние туры на 250% — фейковые

Эксперты развеяли слухи о росте цен на новогодние туры в России на 250%
1:19
Туризм

Информация о якобы подорожавших новогодних турах по России более чем на 250% оказалась фейком. Об этом заявил вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян в беседе с радиостанцией "Говорит Москва". Он подчеркнул, что подобные слухи абсолютно необоснованны и не соответствуют действительности.

Эксперты развеяли слухи о росте цен на новогодние туры в России на 250%
Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

"Это не просто фейк, а стопроцентный фейк. Не могу понять, с какой целью он распространяется", — сообщил он, добавив, что реальный рост цен на новогодние туры не будет столь значительным.

Мкртчян допустил лишь небольшое повышение цен, связанное с увеличением затрат на обслуживание гостиниц и курортов.

По словам эксперта, отдых на курортах Красной Поляны в Сочи действительно подорожает, но лишь на 15-20% к зимнему сезону, а не на 250%, как утверждают недостоверные источники.

Рост цен будет обусловлен, прежде всего, увеличением зарплат сотрудников отелей и повышением налогов, а также увеличением расходов на отопление, водоснабжение, канализацию и электричество. Тем не менее, он подчеркнул, что таких высоких процентов, как 250%, ждать не стоит.

Уточнения

Со́чи — город на юге России, расположен на северо-восточном побережье Чёрного моря (Черноморское побережье России) в Краснодарском крае, на расстоянии 1615 км от Москвы.

Тураге́нт организация или индивидуальный предприниматель, занимающиеся продажей сформированных туроператором туров. 

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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