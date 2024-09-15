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В Египте россияне пострадали в результате ДТП с туристическим автобусом

Россияне пострадали в ДТП на трассе Каир-Суэц в Египте
1:18
Туризм

В результате дорожно-транспортного происшествия в Египте россияне получили травмы различной степени тяжести. Об этом в воскресенье сообщило посольство России в Египте.

Россияне пострадали в ДТП на трассе Каир-Суэц в Египте
Фото: commons.wikimedia.org by Jerrye & Roy Klotz, MD, CC BY-SA 3.0

Согласно имеющейся информации, вечером 14 сентября на автомагистрали Каир-Суэц перевернулся автобус, в котором возвращались в Шарм-эш-Шейх туристы после экскурсии. В числе пассажиров было 21 россиянин. Все пострадавшие получили медицинскую помощь, и некоторые из них были госпитализированы в суэцкие больницы, говорится в сообщении.

Дипломаты отметили, что консульство России активно следит за ситуацией и выясняет детали инцидента.

"Мы оказываем необходимую помощь гражданам России, консульский сотрудник уже отправлен в Суэц", — добавили в посольстве.

Ранее сообщалось, что автобус, следовавший из Шарм-эль-Шейха в Каир, перевернулся на трассе Суэц-Каир. В результате происшествия пострадали 43 человека, среди которых 21 россиянин, а также туристы из Турции, Италии, Великобритании и местные граждане. Все пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение в Суэце.

Уточнения

Суэ́ц (араб. السويس‎, Эс-Сувайс) — город и крупный порт на северо-востоке Египта, расположен на северной оконечности Суэцкого залива Красного моря, у южного входа в Суэцкий канал (дал своё название каналу). Административный центр мухафазы Суэц. Население 417 тысяч человек (1998). Имеет две гавани: Порт-Ибрагим (Port Ibrahim) и Порт-Тауфик. Железнодорожными линиями и автострадами соединён с Каиром и Порт-Саидом. Развита нефтеперерабатывающая и химическая промышленность. Трубопровод до Каира доставляет в столицу продукты переработки нефти. Суэц является важной международной транзитной станцией для совершающих хадж в Мекку.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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