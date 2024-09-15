Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эффективные способы удаления следов от скотча
Стало известно, почему проезд по скоростной автотрассе Джубга — Сочи станет платным
Маска для кудрявых и вьющихся волос с майонезом
Как приготовить шоколадную пасту для бутербродов
Вратаря ЦСКА отстранили от тренировок после слов о "Спартаке"
Эксперты развеяли слухи о росте цен на новогодние туры в России на 250%
Доходы от экспорта СПГ из США упали до минимума
В США судят мошенника, испольующего уязвимость стриминовых сервисов и ИИ
Россияне пострадали в ДТП на трассе Каир-Суэц в Египте

Что на самом деле опасно на борту самолёта? Мифы, в которые верят большинство пассажиров

Безопасность полётов: топ мифов и факты, которые нужно знать пассажирам
1:46
Туризм

Многие из нас привыкли к полётам на самолётах, и для большинства это стало частью повседневной жизни. Однако некоторые люди всё ещё испытывают страх перед авиапутешествиями, зачастую из-за распространённых мифов и заблуждений.

Безопасность полётов: топ мифов и факты, которые нужно знать пассажирам
Фото: Wikipedia by Albert Domasin, CC BY 2.0

Один из популярных мифов — самолёты опасны. Факты говорят об обратном: самолёты — это один из самых безопасных видов транспорта. Вероятность попасть в авиакатастрофу крайне мала, а риски гибели в дорожных авариях значительно выше.

Ещё одно заблуждение — возможность открыть дверь самолёта во время полёта. Это физически невозможно, так как двери имеют многослойные системы блокировки, которые предотвращают такие ситуации.

Многие боятся, что мобильные телефоны могут нарушить работу самолёта. На самом деле, современные самолёты защищены от подавляющего большинства помех, создаваемых телефонами. Перевод устройства в авиарежим — это всего лишь мера предосторожности, особенно при взлёте и посадке.

Иногда люди считают кислородные маски в самолёте ненужным атрибутом. На самом деле, при разгерметизации кабины уровень кислорода в воздухе на больших высотах резко падает, что может привести к потере сознания. Маски помогают избежать этого, обеспечивая необходимое количество кислорода.

Также существует миф о том, что смыв унитаза в самолёте может быть опасен. На высоте в туалетах используется вакуумная система, которая эффективно и безопасно удаляет содержимое. Эти технологии обеспечивают гигиеничность и безопасность для всех пассажиров, сообщает Ferra.ru.

Уточнения

Самолёт — класс воздушных судов тяжелее воздуха, предназначенных для полётов в атмосфере с помощью силового агрегата, создающего тягу и неподвижного относительно других частей аппарата крыла, создающего подъёмную силу.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Советы, как избавиться от кротов в саду

Несмотря на то, что кроты в основном безвредны, иногда они могут создавать множество проблем для садоводов. Эти крошечные животные могут создать множество туннелей в вашем саду и повредить корни растений, поэтому лучше отпугнуть их.

Кроты в вашем саду? Вот как можно от них избавиться
Силовые тренировки для тех, кому за 60
Как тренироваться, чтобы нарастить мышечную массу после 60 лет?
Лёгкий и быстрый рецепт к чаю: десерт с яблоками и манной крупой
Опытные дачники используют этот цветок для защиты участка от вредителей
Зеленский лично едет к Байдену уговаривать дать разрешение на удары по России Дмитрий Плотников
Американские экспортёры СПГ потеряли миллиарды после сокращения поставок СПГ в ЕС
Как сделать лицо моложе на 10 лет: простые трюки омолаживающего макияжа
Ретинол для идеальной кожи: как не переусердствовать
Ретинол для идеальной кожи: как не переусердствовать
Последние материалы
Как приготовить шоколадную пасту для бутербродов
Эксперты развеяли слухи о росте цен на новогодние туры в России на 250%
Вратаря ЦСКА отстранили от тренировок после слов о "Спартаке"
Ошибка при выполнении упражнений на пресс — неправильное дыхание. Вот как надо
Доходы от экспорта СПГ из США упали до минимума
В США судят мошенника, испольующего уязвимость стриминовых сервисов и ИИ
Места силы в России: где искать особую энергетику
Россияне пострадали в ДТП на трассе Каир-Суэц в Египте
Эндокринолог: "Для профилактики йододефицита употребляйте крупы и морепродукты"
Как бороться с воспалением в суставах: советы врача
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.