Что на самом деле опасно на борту самолёта? Мифы, в которые верят большинство пассажиров

Безопасность полётов: топ мифов и факты, которые нужно знать пассажирам

1:46 Your browser does not support the audio element. Туризм

Многие из нас привыкли к полётам на самолётах, и для большинства это стало частью повседневной жизни. Однако некоторые люди всё ещё испытывают страх перед авиапутешествиями, зачастую из-за распространённых мифов и заблуждений.

Фото: Wikipedia by Albert Domasin, CC BY 2.0

Один из популярных мифов — самолёты опасны. Факты говорят об обратном: самолёты — это один из самых безопасных видов транспорта. Вероятность попасть в авиакатастрофу крайне мала, а риски гибели в дорожных авариях значительно выше.

Ещё одно заблуждение — возможность открыть дверь самолёта во время полёта. Это физически невозможно, так как двери имеют многослойные системы блокировки, которые предотвращают такие ситуации.

Многие боятся, что мобильные телефоны могут нарушить работу самолёта. На самом деле, современные самолёты защищены от подавляющего большинства помех, создаваемых телефонами. Перевод устройства в авиарежим — это всего лишь мера предосторожности, особенно при взлёте и посадке.

Иногда люди считают кислородные маски в самолёте ненужным атрибутом. На самом деле, при разгерметизации кабины уровень кислорода в воздухе на больших высотах резко падает, что может привести к потере сознания. Маски помогают избежать этого, обеспечивая необходимое количество кислорода.

Также существует миф о том, что смыв унитаза в самолёте может быть опасен. На высоте в туалетах используется вакуумная система, которая эффективно и безопасно удаляет содержимое. Эти технологии обеспечивают гигиеничность и безопасность для всех пассажиров, сообщает Ferra.ru.

Уточнения

Самолёт — класс воздушных судов тяжелее воздуха, предназначенных для полётов в атмосфере с помощью силового агрегата, создающего тягу и неподвижного относительно других частей аппарата крыла, создающего подъёмную силу.

