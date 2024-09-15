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Дни непрекращающихся дождей привели к наводнению в Австрии

Австрию затопили сильные дожди
1:54
Туризм

Дни непрекращающихся дождей, широкомасштабные наводнения и сильные ветры в Центральной и Восточной Европе все чаще приводят к сбоям в работе железнодорожного транспорта и эвакуации жителей.

Австрию затопили сильные дожди
Фото: freepik.com by nuraghies is licensed under Free More info

Австрия приостановила железнодорожное сообщение на участке ключевой линии между Веной и Зальцбургом из-за опасности наводнения, а в столице страны Вене пострадали по меньшей мере три линии метро, сообщает Bloomberg.

Около 40 железнодорожных линий в Чешской Республике были закрыты к воскресенью. Пассажирское железнодорожное сообщение между Чехией и Польшей было приостановлено до дальнейшего уведомления.

В Австрии движение поездов будет приостановлено между Амштеттеном и Санкт-Валентином на так называемом Вестштреке — четырехпутном высокоскоростном маршруте, на который приходится около трети всех австрийских железнодорожных перевозок и который служит ключевым связующим звеном между Германией и восточной Европой.

Австрийская железнодорожная служба OeBB и частный перевозчик Westbahn предлагают замену автобусов на 40-километровом (25-мильном) участке, а грузовое движение будет остановлено или перенаправлено со значительными объездами, говорится в заявлении OeBB в воскресенье.

Проливные дожди вызвали наводнения на значительной территории центральной и восточной Европы. В Румынии ливневые паводки привели к гибели четырех человек, по меньшей мере один человек погиб в Польше и один — пожарный — в Австрии. Еще два человека в Румынии пропали без вести.

Нижняя Австрия, самая густонаселенная провинция страны после Вены, объявила чрезвычайное положение и посоветовала людям отложить все поездки. Власти эвакуировали около 1100 домов.

Уточнения

Па́водок — фаза водного режима реки, которая может многократно повторяться в различные сезоны года, характеризуется интенсивным (обычно кратковременным) увеличением расходов и уровней воды и вызывается дождями или обильным снеготаянием во время оттепелей.
 

Наводне́ние — значительное затопление определённой территории в результате подъёма уровня воды в реке, озере, водохранилище, наносящее материальный ущерб экономике, социальной сфере и природной среде.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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