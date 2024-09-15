Тайфун совпал с трехдневным праздником осени в Китае

Китайские власти заявили, что тайфун "Бебинка", который, как ожидается, обрушится на восточное побережье в воскресенье вечером, может представлять серьезную угрозу для общественной безопасности, поскольку десятки миллионов отдыхающих отправляются в поездки по стране в честь праздника осени, сообщает Bloomberg.
Ожидается, что тайфун принесет сильные осадки, когда окажется на восточном побережье Китая. Это совпадает с трехдневным фестивальным праздником, начинающимся в воскресенье, и любая суровая погода, вероятно, нарушит логистику.
Китайский железнодорожный оператор заявил, что пассажиропоток на праздник середины осени может достичь 74 миллионов человек.
Бебинка, которую в Китае называют Бэйбицзя, скорее всего, выйдет на сушу между прибрежными районами Тайчжоу в провинции Чжэцзян и Цидун в провинции Цзянсу. Метеорологическое управление Китая выпустило второе по значимости предупреждение о чрезвычайной ситуации.
Контейнерный терминал Мэйшань в порту Нинбо-Чжоушань в Чжэцзяне приостановило большинство своих операций с 20:00 по местному времени в субботу. Порт Яншань вблизи Шанхая также приостановил контейнерные перевозки с 12 часов ночи в воскресенье.
Траектория движения тайфуна может привести его в район Шанхая. Согласно заявлению, опубликованному в пятницу на аккаунте Шанхайского муниципального центра развития портов и судоходства в WeChat, с воскресенья планируется приостановить работу пассажирских судоходных линий.
Тайфу́н — разновидность тропического циклона, которая типична для северо-западной части Тихого океана.
Порт — место, расположенное вблизи берега моря, озера, водохранилища, судоходного канала, реки, устроенное для стоянки кораблей и судов.
Несмотря на то, что кроты в основном безвредны, иногда они могут создавать множество проблем для садоводов. Эти крошечные животные могут создать множество туннелей в вашем саду и повредить корни растений, поэтому лучше отпугнуть их.