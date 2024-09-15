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Тайфун совпал с трехдневным праздником осени в Китае

Китайцы едут на масштабный праздник осени, несмотря на оповещения про тайфун "Бебинка"
1:44
Туризм

Китайские власти заявили, что тайфун "Бебинка", который, как ожидается, обрушится на восточное побережье в воскресенье вечером, может представлять серьезную угрозу для общественной безопасности, поскольку десятки миллионов отдыхающих отправляются в поездки по стране в честь праздника осени, сообщает Bloomberg.

Китайцы едут на масштабный праздник осени, несмотря на оповещения про тайфун "Бебинка"
Фото: Pexels by Jaume, PDM

Ожидается, что тайфун принесет сильные осадки, когда окажется на восточном побережье Китая. Это совпадает с трехдневным фестивальным праздником, начинающимся в воскресенье, и любая суровая погода, вероятно, нарушит логистику.

Китайский железнодорожный оператор заявил, что пассажиропоток на праздник середины осени может достичь 74 миллионов человек.

Бебинка, которую в Китае называют Бэйбицзя, скорее всего, выйдет на сушу между прибрежными районами Тайчжоу в провинции Чжэцзян и Цидун в провинции Цзянсу. Метеорологическое управление Китая выпустило второе по значимости предупреждение о чрезвычайной ситуации.

Контейнерный терминал Мэйшань в порту Нинбо-Чжоушань в Чжэцзяне приостановило большинство своих операций с 20:00 по местному времени в субботу. Порт Яншань вблизи Шанхая также приостановил контейнерные перевозки с 12 часов ночи в воскресенье.

Траектория движения тайфуна может привести его в район Шанхая. Согласно заявлению, опубликованному в пятницу на аккаунте Шанхайского муниципального центра развития портов и судоходства в WeChat, с воскресенья планируется приостановить работу пассажирских судоходных линий.

Уточнения

Тайфу́н — разновидность тропического циклона, которая типична для северо-западной части Тихого океана.

Порт — место, расположенное вблизи берега моря, озера, водохранилища, судоходного канала, реки, устроенное для стоянки кораблей и судов.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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