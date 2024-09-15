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Зимний отдых в России станет значительно дороже: цены на новогодние туры поднимутся на 200% и выше

Стоимость новогодних поездок по России увеличится более чем на 200%
1:28
Туризм

Этой зимой стоимость туристических пакетов для отдыха в России вырастет на рекордные значения, достигая увеличения в 270%. Одним из самых дорогих мест для новогоднего отдыха станет Красная Поляна, где цены на размещение в отелях и отдых на курортах будут заоблачными.

Стоимость новогодних поездок по России увеличится более чем на 200%
Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

Согласно сообщениям, морские прогулки с китами в Териберке, посещение фермы с хаски и оленями в Мурманской области обойдутся туристам в сумму порядка 60 тысяч рублей за один день. Также значительно подорожает отдых на горнолыжных курортах, таких как Шерегеш, где цены на новогодние каникулы вырастут на 270%. Примерно 210 тысяч рублей потребуется для недельного отдыха с завтраками в отелях курорта.

Отдых на Камчатке также не останется доступным — минимальная стоимость недельного тура составит 150 тысяч рублей. В пакет включены три дня пребывания в Петропавловске-Камчатском и проживание на базе отдыха рядом с Авачинским вулканом и океаном. Тур также предполагает услуги гида и трансфер.

В Сочи на Красной Поляне цены поднимутся на 15%, а одна ночь в отеле с бассейном, СПА и канатной дорогой будет стоить не менее 400 тысяч рублей. Эти данные были опубликованы в Telegram-канале Mash.

Уточнения

Тери́берка село в Кольском районе Мурманской области.

Кра́сная Поля́на — посёлок городского типа в подчинении Адлерского района муниципального образования город-курорт Сочи в Краснодарском крае Российской Федерации. 

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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