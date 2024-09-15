В Самарской области разработают турмаршрут с посещением федерального памятника

В Самарской области создадут турмаршрут по загородным резиденциям купцов

1:03 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Самарской области планируют создать туристический маршрут по загородным резиденциям курцов. В него войдёт федеральный памятник "Дача Константина Головкина". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на врио министра туризма региона Артура Абдрашитова.

Фото: commons.wikimedia.org by Омичка2016, CC BY-SA 4.0

Собеседник агентства уточнил, что памятник также может войти в состав действующего популярного маршрута "Самарский шик-модерн".

"После реставрации объект стал настоящим магнитом, особенно для ценителей архитектурных стилей. Здание в стиле модерн, которое можно увидеть не только с внешней, но и с внутренней стороны, — это настоящий бренд для Самары", — отметил Артур Абдрашитов.

Дачу Константина Головкина построили в начале XX века. Её отличительной чертой являются скульптуры 2-х слонов и девушки, которая выходит из воды. В 2021 году началась реставрация памятника. В сентябре 2024-го его открыли.

Уточнения

Сама́рская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Приволжского федерального округа. Административный центр — город Самара.

