В Самарской области разработают турмаршрут с посещением федерального памятника

В Самарской области планируют создать туристический маршрут по загородным резиденциям курцов. В него войдёт федеральный памятник "Дача Константина Головкина". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на врио министра туризма региона Артура Абдрашитова.
Собеседник агентства уточнил, что памятник также может войти в состав действующего популярного маршрута "Самарский шик-модерн".
"После реставрации объект стал настоящим магнитом, особенно для ценителей архитектурных стилей. Здание в стиле модерн, которое можно увидеть не только с внешней, но и с внутренней стороны, — это настоящий бренд для Самары", — отметил Артур Абдрашитов.
Дачу Константина Головкина построили в начале XX века. Её отличительной чертой являются скульптуры 2-х слонов и девушки, которая выходит из воды. В 2021 году началась реставрация памятника. В сентябре 2024-го его открыли.
Сама́рская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Приволжского федерального округа. Административный центр — город Самара.
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