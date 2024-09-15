Туристический сектор Европы сталкивается с беспрецедентными вызовами: климатический кризис и геополитическая напряженность

Изменение климата и политические кризисы могут уничтожить туризм в Европе

1:38 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туризм в Европе оказался на грани кризиса, и этому способствуют целый ряд факторов, от экологических до политических. Европейская туристическая комиссия (ETC) в своём новом отчёте предупреждает, что популярные туристические направления сталкиваются с множеством вызовов, от которых зависит будущее этой отрасли.

Фото: flickr.com by Grand Parc - Bordeaux, France, CC BY 2.0

Климатические изменения — одна из самых серьёзных угроз. Экстремальные погодные условия уже наносят ущерб многим регионам Европы: наводнения, пожары, аномальная жара и засухи. Эти природные катастрофы угрожают не только инфраструктуре, но и основным туристическим направлениям, изменяя традиционные потоки туристов. Например, в связи с изменением климата может потребоваться перенаправление туристических маршрутов, так как привычные зоны отдыха становятся недоступными или небезопасными.

Не менее серьёзным риском для туризма остаются политические и социальные кризисы. Пограничные конфликты, международные споры и геополитическая напряжённость создают атмосферу нестабильности, отпугивая туристов. Также угрозой являются кибератаки и сбои в работе IT-систем, которые могут нарушить управление туристическими потоками, доставку услуг и работу предприятий.

Несмотря на всю серьёзность перечисленных проблем, конкретного плана действий по их преодолению пока нет. В отчёте содержатся лишь рекомендации по укреплению устойчивости туристической отрасли и улучшению управления в условиях кризисов.

Уточнения

Евро́па — часть света в Северном полушарии Земли, омываемая Атлантическим океаном на западе, Северным Ледовитым океаном на севере и имеющая площадь около 10,3 млн км².



Природная угроза — это природное явление, которое потенциально оказывает негативное воздействие на человека, животных или на окружающую среду.

