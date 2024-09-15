Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как добиться пышных и пропечённых сырников
Что скрывается в шампуне: секреты состава для здоровья волос
Автолюбители могут потерять права за повреждение оборудования на АЗС
Секрет четких скул: лучшие упражнения для лица
Где остановиться на Бали в 2024 году
Петуния будет цвести и пахнуть: главные правила по уходу
Как найти баланс между винтажной мебелью и современным интерьером
Почему нельзя обгонять колонну на двухполосной трассе
Звезды подскажут: как выбрать идеальную собаку для каждого знака зодиака

Туристический сектор Европы сталкивается с беспрецедентными вызовами: климатический кризис и геополитическая напряженность

Изменение климата и политические кризисы могут уничтожить туризм в Европе
1:38
Туризм

Туризм в Европе оказался на грани кризиса, и этому способствуют целый ряд факторов, от экологических до политических. Европейская туристическая комиссия (ETC) в своём новом отчёте предупреждает, что популярные туристические направления сталкиваются с множеством вызовов, от которых зависит будущее этой отрасли.

Изменение климата и политические кризисы могут уничтожить туризм в Европе
Фото: flickr.com by Grand Parc - Bordeaux, France, CC BY 2.0

Климатические изменения — одна из самых серьёзных угроз. Экстремальные погодные условия уже наносят ущерб многим регионам Европы: наводнения, пожары, аномальная жара и засухи. Эти природные катастрофы угрожают не только инфраструктуре, но и основным туристическим направлениям, изменяя традиционные потоки туристов. Например, в связи с изменением климата может потребоваться перенаправление туристических маршрутов, так как привычные зоны отдыха становятся недоступными или небезопасными.

Не менее серьёзным риском для туризма остаются политические и социальные кризисы. Пограничные конфликты, международные споры и геополитическая напряжённость создают атмосферу нестабильности, отпугивая туристов. Также угрозой являются кибератаки и сбои в работе IT-систем, которые могут нарушить управление туристическими потоками, доставку услуг и работу предприятий.

Несмотря на всю серьёзность перечисленных проблем, конкретного плана действий по их преодолению пока нет. В отчёте содержатся лишь рекомендации по укреплению устойчивости туристической отрасли и улучшению управления в условиях кризисов.

Уточнения

Евро́па — часть света в Северном полушарии Земли, омываемая Атлантическим океаном на западе, Северным Ледовитым океаном на севере и имеющая площадь около 10,3 млн км².

Природная угроза — это природное явление, которое потенциально оказывает негативное воздействие на человека, животных или на окружающую среду.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Советы, как избавиться от кротов в саду

Несмотря на то, что кроты в основном безвредны, иногда они могут создавать множество проблем для садоводов. Эти крошечные животные могут создать множество туннелей в вашем саду и повредить корни растений, поэтому лучше отпугнуть их.

Кроты в вашем саду? Вот как можно от них избавиться
Силовые тренировки для тех, кому за 60
Как тренироваться, чтобы нарастить мышечную массу после 60 лет?
Лёгкий и быстрый рецепт к чаю: десерт с яблоками и манной крупой
Опытные дачники используют этот цветок для защиты участка от вредителей
Зеленский лично едет к Байдену уговаривать дать разрешение на удары по России Дмитрий Плотников
Американские экспортёры СПГ потеряли миллиарды после сокращения поставок СПГ в ЕС
Как сделать лицо моложе на 10 лет: простые трюки омолаживающего макияжа
Ретинол для идеальной кожи: как не переусердствовать
Ретинол для идеальной кожи: как не переусердствовать
Последние материалы
Стресс не так плох, как его малюют: для чего он нужен каждому человеку
Диетолог: "Пшеница — враг для людей, страдающих от непереносимости глютена"
Вода существенно замедляет процессы старения. Как и сколько ее надо пить?
Автолюбители могут потерять права за повреждение оборудования на АЗС
От боли в пояснице поможет упражнение "Мёртвый жук"
Секрет четких скул: лучшие упражнения для лица
Где остановиться на Бали в 2024 году
Петуния будет цвести и пахнуть: главные правила по уходу
Как найти баланс между винтажной мебелью и современным интерьером
Почему нельзя обгонять колонну на двухполосной трассе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.