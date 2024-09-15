В Росстате сообщили о рекордном летнем турпотоке: Россия приняла более 22 млн туристов

Росстат опубликовал данные о количестве путешественников в России за лето

С начала 2022 года специалисты Росстата начали ежемесячно фиксировать туристический поток в России. Под туристическим потоком понимается количество туристических поездок, в ходе которых путешественники останавливаются хотя бы на одну ночь в конкретной местности за определённый период времени.

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Согласно последним данным, в июне 2023 года Россия приняла 17,4 миллиона туристов, а в июле этот показатель вырос до 22,1 миллиона человек, сообщает РИА "Новости".

За период с января по июль текущего года туристический поток составил 95,9 миллиона человек, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Лидерами по числу посещений стали Москва, Краснодарский край и Московская область. Столицу России посетили 12,2 миллиона туристов, а Кубань и Подмосковье — по 10,3 миллиона человек в каждом из регионов.

Не отстает по количеству гостей Санкт-Петербург, куда в первые семь месяцев 2023 года приехало 7,6 миллиона туристов. Ленинградская область также оказалась востребованной среди путешественников — там побывали 5,4 миллиона человек. Среди регионов с наибольшим числом туристов также оказались Крым, Татарстан, Свердловская, Тверская и Тюменская области.

В то же время наименьший интерес туристов привлекли Ненецкий автономный округ и Чукотка, где турпоток оказался значительно ниже по сравнению с остальными регионами.

Уточнения

Тури́зм — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.



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